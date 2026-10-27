Tra incarnato luminoso, blush rosati, labbra effetto gradient e ispirazioni K-pop, ecco come la cultura beauty coreana sta cambiando il modo di truccarsi.

La Corea del Sud continua a dettare tendenze nel mondo della bellezza. Se per anni la K-beauty è stata associata soprattutto alla skincare, con le sue routine elaborate, le formule innovative e la ricerca di una pelle dall'aspetto sano e luminoso, oggi l'attenzione si sposta sempre più anche sul make-up.

A confermarlo è l'interesse crescente per le tecniche trucco ispirate all'estetica coreana: «trucco coreano tutorial» è il tutorial make-up con il maggiore trend nelle ricerche italiane nel 2026. Un dato che racconta come la curiosità nei confronti della bellezza made in Korea non riguardi più soltanto i prodotti da inserire nella propria routine, ma anche i gesti, le tecniche e le ispirazioni da replicare davanti allo specchio.

Dai video su TikTok ai tutorial su YouTube, passando per i look delle star del K-pop, il make-up coreano si presenta come un universo ricco di sfumature, in cui la ricerca di un risultato armonioso incontra la voglia di sperimentare.

Che cos'è il trucco coreano e quali sono le sue caratteristiche

Non esiste un'unica versione del trucco coreano. La K-beauty comprende infatti estetiche differenti, che spaziano dai look romantici e delicati a quelli più grafici e contemporanei. Ci sono, però, alcuni elementi ricorrenti che hanno contribuito a renderla riconoscibile anche al di fuori dei confini sudcoreani.

La base viso tende a valorizzare la luminosità naturale della pelle, con texture leggere e finish glowy o satinati. Il blush viene spesso sfumato sulle guance per creare un effetto fresco, mentre gli occhi sono definiti con colori delicati, eyeliner sottili e punti luce strategici. Le labbra, infine, diventano protagoniste grazie a rossetti e tinte sfumati, capaci di creare il celebre effetto gradient.

Il risultato? Un make-up che può essere discreto e quasi impercettibile, ma anche più costruito, senza rinunciare all'armonia complessiva del viso. Una filosofia che lascia spazio alla personalizzazione e che si presta a essere reinterpretata in base ai propri lineamenti e alle proprie preferenze.

Le tecniche make-up coreane da conoscere

La base luminosa dall'effetto naturale

Uno degli elementi più riconoscibili della K-beauty è la base viso. L'obiettivo non è necessariamente coprire ogni imperfezione, ma ottenere un incarnato dall'aspetto uniforme e luminoso. Per farlo, si possono scegliere fondotinta leggeri, cushion foundation e correttori applicati soltanto dove necessario.

La parola chiave è stratificazione: meglio partire da una piccola quantità di prodotto e aggiungerne soltanto dove serve, così da preservare la naturalezza della pelle. Chi preferisce un risultato meno luminoso può optare per un finish satinato, mantenendo comunque una base sottile e confortevole.

Blush rosato e guance effetto bonne mine

Rosa confetto, pesca e malva sono alcune delle tonalità che si prestano a ricreare il tipico effetto bonne mine dei look coreani. Il blush viene applicato e sfumato con attenzione, per dare al viso un aspetto fresco e delicato.

Le interpretazioni sono numerose: si può concentrarlo al centro delle guance per un risultato più romantico oppure sfumarlo verso l'esterno per accompagnare i lineamenti. Anche le texture fanno la differenza, dalle formule in crema a quelle liquide, ideali per un effetto più trasparente, fino alle polveri per una definizione maggiore.

Labbra gradient, il dettaglio che fa la differenza

Tra le tecniche più riconoscibili c'è il gradient lips, un effetto che concentra il colore nella parte interna delle labbra e lo sfuma gradualmente verso il contorno. Il risultato è morbido e modulabile, lontano dalla definizione netta di una classica matita labbra.

Per replicarlo, si può applicare una tinta o un rossetto al centro delle labbra, picchiettando il prodotto verso l'esterno con le dita o con un pennello. Un velo di gloss può completare il look, aggiungendo luminosità senza compromettere la sfumatura.

Occhi delicati e punti luce strategici

Anche il trucco occhi segue spesso la ricerca di un risultato armonioso. Ombretti beige, rosa cipria e marroni freddi si alternano a eyeliner sottili, ciglia definite e piccoli punti luce nell'angolo interno dell'occhio.

Un'altra tecnica diffusa nei make-up ispirati alla Corea è l'aegyo-sal, che valorizza la piccola area immediatamente sotto la rima inferiore dell'occhio attraverso un gioco delicato di luce e ombra. Se realizzata con mano leggera, contribuisce a creare un effetto più morbido e luminoso; non si tratta, però, di una regola da seguire, ma di una delle tante possibilità offerte da questa estetica.

Da Jang Wonyoung a Jennie: le icone beauty da cui prendere ispirazione

Quando si parla di make-up coreano, le star del K-pop rappresentano un punto di riferimento importante. I loro look, rilanciati attraverso videoclip, esibizioni, campagne beauty e social network, contribuiscono a diffondere tecniche e combinazioni di colore che vengono poi reinterpretate da creator e appassionate di trucco.

Tra i nomi da osservare ci sono Jang Wonyoung, componente delle IVE, spesso associata a un'estetica romantica e luminosa, e Jennie delle BLACKPINK, che alterna look delicati a interpretazioni più definite e sofisticate. Due riferimenti diversi, utili per comprendere quanto il make-up coreano possa essere versatile.

Su TikTok, le creator beauty trasformano queste ispirazioni in tutorial pratici, mostrando come ottenere una base più luminosa, come sfumare le labbra o come ricreare un trucco occhi ispirato alle idol. Il formato video rende le tecniche più immediate e permette di osservare da vicino passaggi, texture e risultati, incoraggiando anche chi è alle prime armi a sperimentare.

Più che replicare fedelmente il make-up di una celebrità, il consiglio è individuare i dettagli che funzionano meglio sul proprio viso e adattarli al proprio stile.

Come provare il trucco coreano nella vita di tutti i giorni

Per avvicinarsi alla K-beauty non è necessario rivoluzionare il proprio beauty case o acquistare un'intera collezione di prodotti coreani. Si può cominciare da pochi gesti, scegliendo una tecnica da integrare nella routine abituale.

Una base leggera e luminosa, un tocco di blush rosato e labbra sfumate sono sufficienti per creare un look quotidiano ispirato all'estetica coreana. Per la sera, invece, si può intensificare il colore sulle labbra, aggiungere un eyeliner più definito oppure giocare con ombretti luminosi.

La versatilità è proprio uno dei punti di forza di questa tendenza: non impone un unico risultato, ma propone tecniche da combinare e reinterpretare. E mentre l'interesse per il make-up coreano cresce nelle ricerche italiane, i tutorial online diventano uno strumento per esplorare nuove possibilità, imparare gesti diversi e trovare un modo personale di esprimere la propria bellezza.