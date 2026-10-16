A tinta unita, a stampa check, dai motivi zebrati o gessati: una mini selezione di pantaloni larghi a cui non saprete proprio resistere.



Sono uno dei capi più comodi che abbiamo nell’armadio e grazie alla loro incredibile versatilità riusciamo davvero a sfruttarli in ogni occasione: impossibile fare a meno dei pantaloni larghi.

Sarà perché con la loro gamba ampia scivolano sulla silhouette senza strizzare le forme, sarà perché riescono a coniugare perfettamente praticità ed eleganza, fatto sta che sono ormai diventati uno dei pezzi immancabili del nostro guardaroba.

E anche in questa stagione non abbiamo alcuna intenzione di rinunciarci e siamo pronte a sfruttare al massimo tutto il loro potenziale.

***Con quali scarpe abbinare i pantaloni larghi? Ecco i modelli da avere nell'armadio quest'autunno***

Di giorno con sneakers e mocassini per un look easy e disinvolto, di sera con stivali e slingback con il tacco per una mise più elegante e ricercata: ciò che amiamo dei pantaloni larghi è la loro capacità di sposarsi praticamente con qualsiasi abbinamento.

E se vi state chiedendo quali sono i modelli più trendy del momento che vale la pena aggiungere alla shopping list, vi aiutiamo noi a selezionare i pezzi giusti.

A tinta, declinati in colori neutri o nuance più calde e avvolgenti, dalle stampe di tendenza: ecco una mini selezione di proposte da non perdere di vista in questa stagione.

Pantaloni larghi: 7 modelli perfetti per l'autunno

TOMMY HILFIGER Pantaloni ampi in twill di cotone

Credits: it.tommy.com

MASSIMO DUTTI Pantaloni gessati a gamba larga

Credits: massimodutti.com

IMPERIAL Pantaloni ampi con le pince

Credits: imperial-fashion.com

ESSENTIEL ANTWERP Pantaloni ampi a stampa check

Credits: essentiel-antwerp.com

IBLUES Pantaloni a gamba larga color avorio

Credits: it.iblues.com

GANNI Pantaloni in satin a stampa zebrata

Credits: ganni.com

ZARA Pantaloni grigi a pieghe

Credits: zara.com

Foto in apertura: GettyImage