Mai senza pantaloni larghi! Sono loro il capo da puntare quest’autunno per unire comfort ed eleganza da mattina a sera
Sono uno dei capi più comodi che abbiamo nell’armadio e grazie alla loro incredibile versatilità riusciamo davvero a sfruttarli in ogni occasione: impossibile fare a meno dei pantaloni larghi.
Sarà perché con la loro gamba ampia scivolano sulla silhouette senza strizzare le forme, sarà perché riescono a coniugare perfettamente praticità ed eleganza, fatto sta che sono ormai diventati uno dei pezzi immancabili del nostro guardaroba.
E anche in questa stagione non abbiamo alcuna intenzione di rinunciarci e siamo pronte a sfruttare al massimo tutto il loro potenziale.
***Con quali scarpe abbinare i pantaloni larghi? Ecco i modelli da avere nell'armadio quest'autunno***
Di giorno con sneakers e mocassini per un look easy e disinvolto, di sera con stivali e slingback con il tacco per una mise più elegante e ricercata: ciò che amiamo dei pantaloni larghi è la loro capacità di sposarsi praticamente con qualsiasi abbinamento.
E se vi state chiedendo quali sono i modelli più trendy del momento che vale la pena aggiungere alla shopping list, vi aiutiamo noi a selezionare i pezzi giusti.
A tinta, declinati in colori neutri o nuance più calde e avvolgenti, dalle stampe di tendenza: ecco una mini selezione di proposte da non perdere di vista in questa stagione.
Pantaloni larghi: 7 modelli perfetti per l'autunno
TOMMY HILFIGER Pantaloni ampi in twill di cotone
Credits: it.tommy.com
MASSIMO DUTTI Pantaloni gessati a gamba larga
Credits: massimodutti.com
IMPERIAL Pantaloni ampi con le pince
Credits: imperial-fashion.com
ESSENTIEL ANTWERP Pantaloni ampi a stampa check
Credits: essentiel-antwerp.com
IBLUES Pantaloni a gamba larga color avorio
Credits: it.iblues.com
GANNI Pantaloni in satin a stampa zebrata
Credits: ganni.com
ZARA Pantaloni grigi a pieghe
Credits: zara.com
Foto in apertura: GettyImage
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