Il finale della terza stagione di Nobody Wants This riserva grandi sorprese: ecco cosa succede di preciso e quali storie restano aperte

Dopo tre stagioni di incomprensioni, compromessi, discussioni familiari e dichiarazioni d'amore, Joanne e Noah sono arrivati a un punto che, almeno all'inizio della loro storia, sembrava quasi impossibile.

**Attenzione: questo articolo contiene spoiler sul finale della terza stagione di Nobody Wants This**

Nobody Wants This 3, disponibile in streaming su Netflix, ha portato la coppia interpretata da Kristen Bell e Adam Brody ad affrontare alcune delle decisioni più importanti della loro relazione: dalla convivenza al fidanzamento, fino alla scelta di Joanne di convertirsi all'ebraismo.

Eppure, proprio quando tutto sembra pronto per il tanto atteso matrimonio, le cose prendono una piega decisamente inaspettata.

Perché il finale di Nobody Wants This non è soltanto il coronamento di una storia d'amore. È anche una riflessione su cosa significhi scegliere davvero qualcuno, soprattutto quando le aspettative delle rispettive famiglie rischiano di diventare più importanti dei desideri della coppia.

E mentre Joanne e Noah riescono finalmente a trovare un equilibrio, intorno a loro esplodono segreti, tradimenti e tensioni che lasciano aperte parecchie domande.

Ma andiamo con ordine: come finisce davvero la terza stagione di Nobody Wants This? E cosa potrebbe succedere ai protagonisti se Netflix decidesse di rinnovare la serie?

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Come finisce la terza stagione di Nobody Wants This?

L'ultimo episodio di Nobody Wants This porta tutti i protagonisti a Malibu, dove Joanne deve completare il suo percorso di conversione all'ebraismo attraverso il mikveh, un rituale di immersione nell'acqua.

Quella che dovrebbe essere una giornata di festa, però, si trasforma rapidamente in un piccolo disastro familiare.

Il motivo? Viene finalmente alla luce la relazione tra Morgan, sorella di Joanne, e Sasha, fratello di Noah.

I due, dopo stagioni di attrazione mai completamente dichiarata, hanno trascorso una notte insieme a New York. Ma quando Morgan ha iniziato a prendere le distanze, Sasha ha deciso di non rischiare ulteriormente una relazione già complicata.

Come se non bastasse, poco prima del viaggio a Malibu, Sasha ha avuto un altro incontro intimo con Esther, sua moglie dalla quale si è separato, nonostante lei abbia nel frattempo iniziato una nuova relazione.

Quando tutti questi segreti vengono a galla, le due famiglie finiscono per litigare furiosamente.

Ed è proprio in mezzo a questo caos che arriva la svolta più romantica della stagione.

Stanchi delle tensioni e delle continue interferenze familiari, Joanne e Noah decidono di allontanarsi dalla casa insieme alla rabbina Eden per completare il rituale sulla spiaggia.

Dopo l'immersione, Joanne ha ufficialmente concluso la conversione all'ebraismo. Ma Noah ha un'altra idea: perché aspettare ancora per sposarsi?

Con l'aiuto della rabbina, un contratto matrimoniale recuperato dall'automobile e uno sconosciuto incontrato sulla spiaggia come testimone, i due decidono di celebrare il matrimonio proprio lì, senza invitati e senza tutte le complicazioni che avevano accompagnato i preparativi.

E sì, Joanne e Noah si sposano davvero.

A confermarlo è stata anche Erin Foster, creatrice della serie, che ha spiegato a Netflix che i due protagonisti concludono la stagione come marito e moglie.

Il significato del finale di Nobody Wants This è quindi piuttosto chiaro: dopo aver trascorso tanto tempo a cercare di conciliare le aspettative degli altri, Joanne e Noah scelgono finalmente di mettere al primo posto la loro relazione.

Ma se per loro arriva un lieto fine, lo stesso non si può dire degli altri personaggi.

Morgan e Sasha restano in una situazione sentimentale irrisolta, mentre Esther deve fare i conti con sentimenti ancora contrastanti nei confronti del marito.

E soprattutto, nessuna delle due famiglie sa ancora che Joanne e Noah si sono sposati.

Un dettaglio che potrebbe diventare il punto di partenza di una quarta stagione di Nobody Wants This, per il momento non ancora confermata da Netflix.