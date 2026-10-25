I mocassini più cool del momento? Hanno il tacco
Chi ama i mocassini sa che l'autunno è una delle stagioni in cui questo modello di calzatura dà il meglio. Riproposti ormai in tantissime varianti diverse, hanno iniziato a fare breccia in quasi tutti i guardaroba e, per la stagione che è appena iniziata, si apprestano a farlo in una nuova versione: quella con il tacco.
Strizzano l'occhio al vestire preppy-formale, quello più serioso e composto, ma grazie a nuove silhouette, dettagli decorativi e pellami e materiali dal finish diverso, vi sapranno sorprendere come non avreste mai immaginato.
Dai modelli più a punta e destrutturati a quelli che riprendono il design delle più classiche penny-loafers, dal classico nero alle variazioni animalier o in vernice lucida e colorata, abbiamo raccolto per voi alcune delle proposte del momento: le interpretazioni che tantissimi brand, dal segmento luxury a quello più accessibile, hanno creato di questo grande must-have.
Scoprite quali sono i modelli di mocassini con tacco su cui puntare per l'autunno
Mocassini con tacco Dakota, CHLOÉ.
Credits: Chloe.com
Mocassini Galleria con il tacco, GUCCI.
Credits: Gucci.com
Mocassini Jenna in camoscio con platform, GIANVITO ROSSI.
Credits: Gianvitorossi.com
Mocassini in pelle con il tacco, DOUCAL'S.
Credits: Farfetch.com
Mocassini Karina in pelle spazzolata con il tacco, MIISTA.
Credits: Miista.com
Mocassini in pelle stampata animalier, PRADA.
Credits: Prada.com
Mocassini Astor 75 in pelle con tacco alto e cinturino regolabile, ZIMMERMANN.
Credits: Zimmermann.com
Sabot con il tacco ispirati al design dei mocassini, JW ANDERSON.
Credits: Jwanderson.com
Décolleté Dior Boy in pelle di vitello scamosciata, CHRISTIAN DIOR.
Credits: Dior.com
Mocassini Prudence in pelle lucida fumé e velluto, CHURCH'S.
Credits: Church-footwear.com
Pumps mocassino in suede, TOD'S.
Credits: Mytheresa.com
Mocassino con tacco in pelle, MASSIMO DUTTI.
Credits: Massimodutti.com
Mocassini con tacco, ZARA.
Credits: Zara.com
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