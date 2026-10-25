Calzatura amatissima per l'autunno, il classico mocassino si rifà il look. A partire dal tacco

Chi ama i mocassini sa che l'autunno è una delle stagioni in cui questo modello di calzatura dà il meglio. Riproposti ormai in tantissime varianti diverse, hanno iniziato a fare breccia in quasi tutti i guardaroba e, per la stagione che è appena iniziata, si apprestano a farlo in una nuova versione: quella con il tacco.

Strizzano l'occhio al vestire preppy-formale, quello più serioso e composto, ma grazie a nuove silhouette, dettagli decorativi e pellami e materiali dal finish diverso, vi sapranno sorprendere come non avreste mai immaginato.

Dai modelli più a punta e destrutturati a quelli che riprendono il design delle più classiche penny-loafers, dal classico nero alle variazioni animalier o in vernice lucida e colorata, abbiamo raccolto per voi alcune delle proposte del momento: le interpretazioni che tantissimi brand, dal segmento luxury a quello più accessibile, hanno creato di questo grande must-have.

Scoprite quali sono i modelli di mocassini con tacco su cui puntare per l'autunno

Mocassini con tacco Dakota, CHLOÉ.

Credits: Chloe.com

Mocassini Galleria con il tacco, GUCCI.

Credits: Gucci.com



Mocassini Jenna in camoscio con platform, GIANVITO ROSSI.

Credits: Gianvitorossi.com

Mocassini in pelle con il tacco, DOUCAL'S.

Credits: Farfetch.com

Mocassini Karina in pelle spazzolata con il tacco, MIISTA.

Credits: Miista.com

Mocassini in pelle stampata animalier, PRADA.

Credits: Prada.com

Mocassini Astor 75 in pelle con tacco alto e cinturino regolabile, ZIMMERMANN.

Credits: Zimmermann.com

Sabot con il tacco ispirati al design dei mocassini, JW ANDERSON.

Credits: Jwanderson.com

Décolleté Dior Boy in pelle di vitello scamosciata, CHRISTIAN DIOR.

Credits: Dior.com

Mocassini Prudence in pelle lucida fumé e velluto, CHURCH'S.

Credits: Church-footwear.com

Pumps mocassino in suede, TOD'S.

Credits: Mytheresa.com



Mocassino con tacco in pelle, MASSIMO DUTTI.

Credits: Massimodutti.com

Mocassini con tacco, ZARA.

Credits: Zara.com