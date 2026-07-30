Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

I grandi passi che ha deciso di compiere nel lavoro e nella vita. Ne parla Vanessa Incontrada, protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e sull'app da oggi.

L'attrice si racconta, ripercorrendo gli inizi della sua carriera da modella, il profondo legame con il figlio e i progetti futuri, tra televisione, musica e un giallo tratto da un bestseller.

Tra le protagoniste del numero c'è anche Zendaya, che torna accanto al compagno Tom Holland non solo ne L'Odissea, dove ha conquistato il pubblico nei panni di Atena, ma anche nel nuovo capitolo di Spider-Man. Un film che, racconta, le ricorda il momento in cui ha capito chi voleva diventare.

Nel numero trova spazio anche un'inchiesta dedicata al tradimento. Il programma Temptation Island mette ogni coppia di fronte alla tentazione di credere che altrove ci sia sempre qualcosa di migliore e che valga la pena tradire per scoprirlo. Ma è davvero così? Grazia ha approfondito il tema.

Le pagine moda ospitano lo speciale sfilate con tutte le tendenze Autunno-Inverno selezionate da Grazia dalle passerelle di Milano, Parigi, Londra e New York.

Nelle pagine beauty, infine, protagonisti sono i prodotti multiuso e salvaspazio, perfetti per accompagnare le vacanze e le avventure dell'estate.