Blazer e pantaloni, ecco il suit che sa di primavera!

Con la primavera tornano i look eleganti ma freschi e leggeri, soluzioni comode e al tempo stesso funzionali a seconda delle situazioni e occasioni. Outfit capaci di accontentare qualsiasi fisicità valorizzandola senza sbavature. Stiamo parlando dei completi primaverili aka giacca e pantalone della primavera estate 2026 in tessuti naturali come il lino e il cotone. Modelli dalla silhouette spesso rilassata con blazer destrutturati e pantaloni palazzo. Ma anche linee più slim dove la giacca sciancrata può diventare corta e bon ton in combo con pants a sigaretta o leggermente flare.

Un racconto di tailoring moderno in cui i colori pastello continuano ad essere centrali. Accanto alle classiche nuances primaverili come verde menta, rosa, malva e turchese anche sfumature degradè di grigi con effetti tie-dye. Non mancano completi eleganti e super chic in marrone, caffè, cacao. Sono questi, i suit di tendenza della primavera estate 2026. Tra gli evergreen troviamo il tailleur bianco e il completo beige da trasformare con i giusti abbinamenti. Il tocco di carattere arriva, invece, dai coordinati pop. Un must, il completo rosso. Sexy e divertente!

Tutti power suit femminili capaci di rispondere alle esigenze quotidiane di donne impegnate che cercano una propria divisa. Completi multitasking non solo nella moda primavera estate 2026 a cui si aggiungono, il tailleur-jupe (giacca e gonna) e quello con giacca cropped. Per loro apriremo un altro capitolo, intanto però...

Godiamoci i completi primaverili che ci accompagneranno con naturalezza nella primavera estate 2026

AMI PARIS

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CETTINA BUCCA

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H&M

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MANGO

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MARELLA

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MAX MARA

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MOTIVI

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POMANDÈRE

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RESERVED

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TWINSET

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VIA MASINI 80

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ZARA

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