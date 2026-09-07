Volete una focaccia croccante e profumata come quella del vostro panificio di fiducia, ma senza accendere il forno? Con la friggitrice ad aria (e qualche trucco giusto) è assolutamente possibile.

Non è più un gadget per patatine surgelate, ma un vero alleato in cucina: la friggitrice ad aria si è rivelata per molti il principale elettrodomestico per cucinare, senza stress e con un pizzico di fantasia.

Soprattutto quando fuori ci sono 30 gradi e l’idea di accendere il forno per una sola teglia di focaccia fa salire la temperatura solo a pensarci. La friggitrice ad aria funziona come un piccolo forno ventilato molto potente: se la si usa bene, può sfornare una focaccia croccante e fragrante che ricorda davvero quella del panificio.





Perché usare la friggitrice ad aria per la focaccia

Il primo motivo è pratico: la friggitrice ad aria si scalda in pochi minuti e concentra il calore in uno spazio piccolissimo. Risultato: tempi di cottura ridotti e cucina che non diventa una sauna, dettaglio non trascurabile in estate o nelle case piccole.

C’è poi il tema delle porzioni. Se siete in due, o volete una focaccia per l’aperitivo, il forno tradizionale è spesso “troppo”: teglia grande, spreco di energia, avanzi che poi perdono croccantezza. La friggitrice ad aria, invece, è perfetta per teglie piccole e focaccine individuali, da cuocere anche in serie.

Il flusso d’aria calda che gira a 360 gradi aiuta a formare una crosta uniforme e dorata. È lo stesso principio del forno ventilato, ma concentrato: ecco perché, con l’impasto giusto, si ottiene quella combinazione magica crosta croccante/interno soffice.





Impasto e ingredienti: la base “da panificio”

Per una buona focaccia croccante in friggitrice ad aria la ricetta può restare sorprendentemente semplice. Per una teglia piccola: circa 200 g di farina 0, 160 ml di acqua, 2 g di lievito di birra fresco, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 6 g di sale e un pizzico di zucchero. Idratazione alta, quindi impasto morbido: è quello che regala mollica soffice e alveolata.

Il trucco “da panificio” non è usare tanto lievito, ma dargli tempo. Sciogliete il lievito e lo zucchero in parte dell’acqua, mescolate con la farina e fate riposare l’impasto 10-15 minuti prima di aggiungere sale e olio. Poi lavorate finché diventa elastico e liscio. Una prima lievitazione lenta (anche 2 ore, finché raddoppia) sviluppa profumo e sapore.

Se volete una focaccia più alta e soffice stile barese, potete sostituire metà della farina 0 con semola rimacinata e aggiungere una piccola patata lessa schiacciata. L’impasto sarà più ricco e morbido, ideale per chi ama il “morso” consistente. In ogni caso, non dimenticate la salamoia: acqua, olio e sale emulsionati e colati nei classici buchi fatti con le dita. È quella che regala lucentezza e crosticina saporita, proprio come al banco del panettiere.

Per un aroma ancora più intenso, potete far riposare l’impasto in frigorifero, coperto, per 8-12 ore e riportarlo a temperatura ambiente prima di stenderlo. La maturazione lenta accentua la fragranza e rende la focaccia più digeribile, senza complicare la vita.





Cottura perfetta: tempi, teglia e trucchi di croccantezza

La teglia è quasi importante quanto l’impasto. Sceglietene una che entri comoda nel cestello, meglio se in metallo sottile (alluminio o ferro): conduce meglio il calore e asciuga la base. Ungete generosamente fondo e bordi, stendete l’impasto senza sgonfiarlo troppo e puntate a uno spessore di circa 1,5-2 cm prima dell’ultima breve lievitazione.

Per la cottura, i numeri di riferimento sono questi: 200 °C per 13-14 minuti per una focaccia di medio spessore, croccante fuori e morbida dentro; 180 °C per 12 minuti se la preferite più chiara e soffice. Potete preriscaldare la friggitrice ad aria per 3-4 minuti, così la base inizia subito a “sigillarsi” e fa una bella crosta.

Controllate sempre a metà cottura: se la superficie è già molto dorata ma temete che l’interno non sia pronto, abbassate di 20 °C e proseguite ancora qualche minuto. Se invece è pallida, alzate leggermente la temperatura negli ultimi 3-4 minuti. L’obiettivo è una superficie ben colorita, bordi asciutti e fondo dorato ma non bruciato.

Qualche dritta di emergenza: se la focaccia esce secca, la volta dopo aumentate leggermente l’idratazione (un filo d’acqua in più) e riducete di 1-2 minuti il tempo finale. Se resta cruda dentro, stendetela un po’ più sottile oppure fate una doppia fase: prima 7-8 minuti a 180 °C, poi “colpo di forno” a 200 °C.

Per i condimenti, via libera a olive, pomodorini, rosmarino, origano. Evitate però troppa acqua in superficie: meglio pomodorini ben scolati e cipolla già leggermente appassita in padella, così non rischiate di lessare la crosta. E se avanza qualche fetta? Bastano 2-3 minuti a 180 °C, sempre in friggitrice ad aria, per ritrovare quasi la stessa croccantezza del momento in cui l’avete “sfornata”.