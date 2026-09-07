Seguono i trend del momento che le vogliono comode, capienti e in texture e tonalità che definiranno la stagione: sono le 10 borse da indossare ora per un rientro post-vacanze con tanto, ma tanto stile







Il miglior regalo da rientro dalle vacanze estive? In cima alla lista dei desideri ci finisce spesso una borsa, degna compagna di un nuovo inizio oltre che alleata numero uno per la nuova stagione in arrivo.



Per tornare al lavoro e alla propria quotidianità con la carica giusta, e per sentirsi addosso quella sensazione che un nuovo acquisto a volte sa regalare, abbiamo selezionato le 10 borse del momento. Troverete per la maggior parte delle tote, con manici doppi o da portare a spalla, rigide o più morbide, accomunate dall'essere modelli ampi e pratici, perfetti per contenere tutto ciò che le proprie giornate richiedono.

Laptop, libri e tanti altri oggetti che fanno parte del vostro necessaire troveranno posto in questi modelli che incarnano le tendenze di stagione: tanto suede, sfumature calde che spaziano dal marrone alle declinazioni di verde, ma anche un tocco di nero e di bianco e, perché no, qualche variazione con un tocco d'artista. Vince la voglia di minimalismo: le forme sono geometriche e per la maggior parte regolari, condite da piccoli elementi metallici e loghi ben dosati e studiati con cura: dettagli che rendono ognuna di queste creazioni versatile e facile da abbinare ai vari momenti della giornata.

Tra new entry di grandi brand e nomi emergenti, rifatevi gli occhi, e il guardaroba, con queste 10 borse che daranno inizio alla nuova stagione.



Borsa tote VLogo Signature in suede con borchie e logo, VALENTINO GARAVANI.

Credits: Net-a-Porter.com



Borsa tote Vivienne in canvas con profili in pelle e dettagli Medusa sulla chiusura, VERSACE.

Credits: Net-a-Porter.com

Borsa tote Mercer in pelle, TOTEME.

Credits: Toteme.com

Borsa tote stampa cocco con dettaglio cintura, LIFFNER.

Credits: Liffner.co

Borsa a due manici ViVi Gio in pelle Millepunte Soft , VALEXTRA.

Credits: Valextra.com

Borsa The Brooklyn in camoscio nocciola, DE MELLIER.

Credits: Demellierlondon.com





Borsa tote a spalla A' Spasso® in pelle con dettagli metallici, ZANELLATO.

Credits: Zanellato.com

Borsa shopping Longchamp X Caroline Hélain in tela di cotone con dettaglio in pelle, LONGCHAMP.

Credits: Longchamp.com

Borsa a spalla Eterno con dettagli a cerchio in metallo dorato, MANU ATELIER.

Credits: Manuatelier.com



Borsa a spalla Solal in crosta di pelle e profili in pelle, SÉZANE.

Credits: Sezane.com