Indecise sull'outfit da sfoggiare a San Valentino per un appuntamento romantico? Tranquille, con questi 3 abbinamenti andrete sul sicuro

San Valentino si sta avvicinando e avete in previsione una serata speciale?

Che si tratti di una cena romantica con la vostra "dolce metà" o di un appuntamento con un ragazzo conosciuto di recente, una cosa è certa: trovare il look perfetto è il primo passo per prepararsi alla serata!

Ovviamente non esiste un outfit giusto in assoluto: molto dipende dal contesto (il rischio di essere overdressed va sempre scongiurato, tenetelo a mente!) e ancor di più dal vostro stile personale.

Quindi, come vestirsi per un appuntamento? No panic, abbiamo studiato 3 look diversi (ma ugualmente favolosi!) da cui prendere spunto.

Come vestirsi per un appuntamento: chic con gonna a fiori, micropull e trench

Bastano davvero pochi elementi, ma abbinati con cura, per essere super impeccabili in tutte le occasioni. Due i pezzi must del guardaroba che vi servono a tale scopo: il classico trench coat sui toni del beige che si abbina su tutto e una gonna midi, meglio ancora se a fiori, per aggiungere un tocco romantico (che a San Valentino non può mancare!). Mixate il tutto con un micropullover bianco, una delle It bag più desiderate di stagione e un paio di sandali impreziositi da strass. Facile, no?

Trench ANGELIA AMI, gonna midi a fiori TOPSHOP, pullover & OTHER STORIES, borsa VALENTINO GARAVANI, sandali RENE CAOVILLA

Credits: topshop.com, stories.com, valentino.com, renecaovilla.com

Come vestirsi per un appuntamento: un look total black è sempre una garanzia di successo

Se volete "vincere facile", il nero, in versione total look, è la scelta giusta. Magari declinato su un abito in pizzo per donare all'insieme un allure ancor più femminile. Una minibag da sera e un paio di pumps preziose sono i piccoli dettagli che fanno la differenza.

Abito corto in pizzo H&M, blazer & OTHER STORIES, minibag ZARA, collana ATELIER VM, pumps METROCITY

Credits: hm.com, stories.com, zara.com, ateliervm.com, metrocityworld.com

Come vestirsi per un appuntamento: easy-chic con jeans, cardigan e stivaletti con tacco

Il mood della serata è decisamente più casual ma non volete comunque rinunciare a sfoggiare qualcosa di speciale? Tranquille, andranno benissimo i jeans, come in mille altre occasioni. Da abbinare però con un pizzico di glamour! Un cardigan rosso con scollo a V (i bottoni gioiello a forma di cuore poi sono l'asso nella manica!), una tracollina compatta e degli stivaletti bianchi con tacco.

Jeans FRAME, cardigan con bottoni a cuore & OTHER STORIES, anelli GIORGIO VISCONTI, tracolla MANGO, stivaletti J CREW

Credits: net-a-porter.com, stories.com, giorgiovisconti.it, shop.mango.com, jcrew.com