Chi ha detto che le stampe vanno indossate una per volta? Dalle righe ai fiori, passando per pois, quadretti e motivi animalier, il mix & match di fantasie è la chiave per dare nuova energia ai look di stagione. Ecco 5 abbinamenti da provare subito (con gli style tip giusti per non sbagliare).

Prints on prints. In gergo fashion è così che si definisce l’arte di mixare stampe diverse all’interno dello stesso outfit.

Una tendenza moda consolidata che, ormai da diverse stagioni, ritroviamo protagonista in passerella così come nello street style. E che si rivela perfetta per movimentare il guardaroba primaverile dopo mesi di grigiore invernale.

Audace ma non impossibile da padroneggiare, il mix di fantasie e pattern è proprio quello che ci vuole per trasformare i look quotidiani in qualcosa di decisamente più interessante.

Certo, il rischio “too much” è dietro l’angolo, ma basta qualche accortezza per trovare il giusto equilibrio. Un gioco di contrasti visivi ben studiato, ad esempio, oppure un richiamo cromatico o, ancora, qualche sovrapposizione inaspettata: le possibilità sono infinite e tutte da esplorare.

Ma da dove cominciare? Per passare dalla teoria alla pratica, abbiamo messo a punto 5 abbinamenti con le stampe, corredati di suggerimenti e accorgimenti furbi per non sbagliare un colpo. Pronte a prendere appunti?

Stampa floreale + zebra print

D’accordo, il floreale per la primavera non sarà “groundbreaking” ma rimane una delle nostre stampe preferite (e qui trovate tutti i capi e gli accessori da mettere subito in wishlist). Ed è anche, in un certo senso, la più facile da abbinare. Potete mixarla con altri fiori (meglio se di dimensioni diverse), con i pois o con motivi a righe verticali. La combo più virale del momento, però, è quella con lo zebrato. Datele una chance, non ve ne pentirete! Piccolo style tip aggiuntivo: puntate su scarpe e accessori che richiamino i colori presenti nelle stampe per dare coerenza all’insieme.

Camicia con abbottonatura nascosta MANGO, gonna a tubo con doppia stampa ESSENTIEL ANTWERP, borsa in pelle con tracolla regolabile MIUUR, sandali con lacci LILI CURIA

Credits: zalando.it, press office, miuur.com

Quadretti Vichy + pois

Quadretti e pois si confermano due stampe must per la primavera 2026. E insieme funzionano benissimo! Per evitare qualsiasi buccia di banana, sceglietele nelle stesse nuance. Noi abbiamo optato per il classico black & white, sempre elegante e facilissimo da gestire. A completare il look, un paio di ballerine in mesh - che sdrammatizzano al punto giusto il mood “Dolce vita” - e occhiali da sole con montatura tartarugata.

Top bustier con maniche a palloncino ZIMMERMANN, pantaloni a vita alta ZARA, occhiali da sole tartarugati JIMMY FAIRLY, ballerina in mesh MANSUR GAVRIEL

Credits: mytheresa.com, zara.com, jimmyfairly.com, mansurgavriel.com

Righe + motivo bandana

Ecco un'accoppiata dall’allure rilassata ma super cool, che fa venir voglia d’estate. Protagoniste le righe e la stampa bandana: il rigore delle prime riporta all’ordine la (solo apparente) caoticità della seconda, in un contrasto dinamico che risulta sorprendentemente armonioso. Per amplificare le vibes “da vacanza”, completate il look con una tote bag colorata e un paio di espadrillas con zeppa in corda.

Polo dal fit oversize GESTUZ, minigonna realizzata con foulard bandana MADAME PAULINE VINTAGE, shopping bag Vivi in pelle Millepunte Soft VALEXTRA, espadrillas con zeppa CASTANER

Credits: zalando.it, madamepaulinevintage.it, valextra.com, castaner.com

Stampa check + snake print

Tornata prepotentemente di tendenza in tempi recenti, la stampa pitone non accenna a scomparire dal fashion radar. Ma come si indossa? Il nostro suggerimento è quello di optare per abbinamenti sofisticati e ricchi di carattere, come quello con il motivo check, preferibilmente colorato. Quanto agli accessori, limitateli al minimo indispensabile per evitare l’effetto overload.

Corpetto con scollatura quadrata e spalline VIVIENNE WESTWOOD, jeans wide leg stampati CITIZENS OF HUMANITY, cerchietto in pelle LUCRIN GENEVA, décolleté a punta con tacco kitten TOTEME

Credits: viviennewestwood.com, net-a-porter.com, lucrin.it, int.toteme.com

Stampa jungle + leopard print

Concludiamo con un abbinamento decisamente scenografico, che vede al centro la stampa jungle - declinata in tinte vivaci e sature - e l’intramontabile leopard print. Due fantasie visivamente lontane, che riescono a convivere senza risultare eccessive, dando vita a mix ad alto impatto. Anche in questo caso, meglio puntare su accessori essenziali per un risultato perfettamente calibrato.

Blazer oversize in satin DRIES VAN NOTEN, slip dress stampato NA-KD, borsa a mano in pelle con dettaglio dorato SEMICOUTURE, infradito con tacco kitten MARELLA

Credits: driesvannoten.com, na-kd.com, press office, it.marella.com