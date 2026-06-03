Come vestirsi bene a 60 anni senza spendere troppo: i capi e gli accessori da avere nell’armadio per costruire look semplici e chic
Si pensa sempre che, superata una certa età, anche il guardaroba debba adeguarsi a regole precise ma chi lo ha stabilito che lo stile debba necessariamente seguire degli schemi prestabiliti.
L’idea che esista un modo “giusto” di vestirsi in base agli anni è ormai superata: l’unica cosa che conta per costruire uno stile personale e autentico non è seguire rigidi diktat ma accettare i cambiamenti del tempo e sentirsi libere di indossare solo ciò che fa sentire a proprio agio.
Come vestirsi bene a 60 anni? La buona notizia è che non serve un armadio pieno di vestiti, ma pochi capi scelti con cura, per sfoggiare ogni giorno look essenziali, eleganti e sempre attuali.
***Camicia azzurra, jeans bianchi e Superga: il look per vestirsi bene a 60 anni (ma perfetto per tutte!) di Philippine Leroy-Beaulie***
E in fondo basta avere giusto qualche piccolo accorgimento per riuscire a esaltare la propria figura e rendere ogni outfit più fresco e armonioso.
Specialmente d’estate, il primo passo è puntare su tagli che valorizzano la silhouette, privilegiare tessuti che assicurano la massima libertà di movimento e prediligere colori che illuminano l’incarnato.
E quando si tratta di vestirsi bene ogni giorno senza necessariamente spendere un capitale, la chiave è puntare su capi e accessori dai prezzi accessibili nel quotidiano e riservare magari i pezzi griffati e preziosi a poche e rare occasioni.
Quali sono i must da avere a portata di mano in questa stagione per creare look impeccabili adatti a ogni impegno in agenda?
Dall’abito a tunica alle ballerine intrecciate, dalla gonna lunga in cotone alla shoppin bag grande e capiente, dalla camicia in lino al carrè in seta stampata: ecco alcuni dei pezzi chiave a cui vale la pena far spazio nell’armadio quest’estate.
Come vestirsi bene a 60 anni: i capi e gli accessori da aggiungere alla shopping list quest'estate
LUISA SPAGNOLI Abito a tunica con i ricami
Credits: luisaspagnoli.com
GIANNI CHIARINI Shopping bag in pelle color panna con profili caramello
Credits: giannichiarini.com
MASSIMO DUTTI Camicia azzurro in lino dal fit morbido
Credits: massimodutti.com
MARINA RINALDI Gonna lunga stampata in cotone
Credits: it.marinarinaldi.com
TOSCA BLU Sandali con il tacco largo con applicazione floreale
Credits: toscablu.com
RIFÒ Cardigan rosa in viscosa
Credits: rifo-lab.com
ELENE MIRÒ Pantaloni a palazzo neri
Credits: elenamiro.com
UNISA Ballerine in pelle intrecciata
Credits: unisa-europa.com
MANTERO Carrè in seta stampata
Credits: mantero.com
COLLANINE COLORATE Collana in lapislazzuli
Credits: collaninecolorate.it
ATELIER DU SAC Borsa a mano in paglia con tracolla regolabile
Credits: courtesy of press office
Foto in apertura: GettyImage
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