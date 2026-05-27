Dai modelli classici alle versioni Mary Jane: una selezione di ballerine intrecciate che anche voi vorrete aggiungere immediatamente alla shopping list.

La scorsa primavera c’erano le "woven bag" nella classifica dei grandi must-have della stagione. A distanza di un anno, c’è un altro accessorio lavorato a intreccio che è già finito sotto la luce dei riflettori (e ovviamente anche nelle nostre wishlist).

Parliamo delle ballerine intrecciate: quei modelli freschi, leggeri e quindi perfetti affrontare con nonchalance le prime giornate di caldo, che regalano all’instante un tocco estivo a qualsiasi look.

***Caldo record? Con questi 7 capi must-have potete creare look freschi, chic (e a prova di afa)***

Non solo dunque quelle jelly o a rete: le ballerine da tenere d’occhio adesso sono quelle in pelle (o similpelle) intrecciata e basta dare uno sguardo alle collezioni di grandi griffe e catene low per avere la conferma che sono senz’altro loro le scarpe del momento.

Quelle con la punta arrotondata o con lo scollo a mandorla sono il classico passepartout da sfruttare nei giorni di afa in città anche solo con una camicia in lino e dei bermuda dai colori neutri.

Ma in circolazione si trovano anche varianti più raffinate, in pelle metallizzata, in versione Mary Jane o con qualche dettaglio gioiello, che risultano perfette anche per costruire outfit femminili e ricercati adatti anche alla sera.

Dal beige al bianco, dal blu all’arancione: se avevate già in mente di cedere al trend, sappiate che sugli scaffali dei negozi si trovano ballerine intrecciate declinate in tutti i colori possibili e immaginabili.

Scoprite in questa mini selezione alcune delle nostre preferite.

Ballerine intrecciate: i modelli da puntare adesso

MANGO Ballerine intrecciate con la punta arrotondata

Credits: shop. mango.com

LE MONDE BERYL Ballerine arancioni in pelle intrecciata

Credits: net-a-porter.com

TOSCA BLU Ballerine intrecciata con il cinturino alla caviglia

Credits: toscablu.com

BOTTEGA VENETA Ballerine blu in pelle intrecciata

Credits: bottegaveneta.com

ZARA Ballerine Mary Jane effetto intrecciato

Credits: zara.com

MANEBÌ Ballerine nere intrecciate

Credits: manebi.com

UNISA Ballerine Mary Jane in pelle metallizzata

Credits: unisa-europa.com

Foto in apertura: GettyImage