Le ballerine intrecciate sono le scarpe più chic che potete sfoggiare quest’estate (sì, anche nelle giornate più afose)
La scorsa primavera c’erano le "woven bag" nella classifica dei grandi must-have della stagione. A distanza di un anno, c’è un altro accessorio lavorato a intreccio che è già finito sotto la luce dei riflettori (e ovviamente anche nelle nostre wishlist).
Parliamo delle ballerine intrecciate: quei modelli freschi, leggeri e quindi perfetti affrontare con nonchalance le prime giornate di caldo, che regalano all’instante un tocco estivo a qualsiasi look.
***Caldo record? Con questi 7 capi must-have potete creare look freschi, chic (e a prova di afa)***
Non solo dunque quelle jelly o a rete: le ballerine da tenere d’occhio adesso sono quelle in pelle (o similpelle) intrecciata e basta dare uno sguardo alle collezioni di grandi griffe e catene low per avere la conferma che sono senz’altro loro le scarpe del momento.
Quelle con la punta arrotondata o con lo scollo a mandorla sono il classico passepartout da sfruttare nei giorni di afa in città anche solo con una camicia in lino e dei bermuda dai colori neutri.
Ma in circolazione si trovano anche varianti più raffinate, in pelle metallizzata, in versione Mary Jane o con qualche dettaglio gioiello, che risultano perfette anche per costruire outfit femminili e ricercati adatti anche alla sera.
Dal beige al bianco, dal blu all’arancione: se avevate già in mente di cedere al trend, sappiate che sugli scaffali dei negozi si trovano ballerine intrecciate declinate in tutti i colori possibili e immaginabili.
Scoprite in questa mini selezione alcune delle nostre preferite.
Ballerine intrecciate: i modelli da puntare adesso
MANGO Ballerine intrecciate con la punta arrotondata
Credits: shop. mango.com
LE MONDE BERYL Ballerine arancioni in pelle intrecciata
Credits: net-a-porter.com
TOSCA BLU Ballerine intrecciata con il cinturino alla caviglia
Credits: toscablu.com
BOTTEGA VENETA Ballerine blu in pelle intrecciata
Credits: bottegaveneta.com
ZARA Ballerine Mary Jane effetto intrecciato
Credits: zara.com
MANEBÌ Ballerine nere intrecciate
Credits: manebi.com
UNISA Ballerine Mary Jane in pelle metallizzata
Credits: unisa-europa.com
Foto in apertura: GettyImage
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