Il metodo giapponese Danshari promette di alleggerire armadi, mente e agenda, insegnando a dire no al superfluo. Un decluttering che è anche disciplina interiore.

Nel 2009 in Giappone usciva il libro Danshari: Shin Katazukejutsu di Hideko Yamashita. In pochi anni il termine entra tra le “parole dell’anno” e i suoi volumi superano i 7 milioni di copie vendute.

Nel 2026 il metodo arriva aggiornato anche in Italia con il volume Danshari. Meno cose, più fortuna, pubblicato da Giunti. Il messaggio è chiaro: mettere ordine non serve solo ad avere una casa instagrammabile, ma a liberare spazio fisico ed energia mentale per ciò che conta davvero.





Cos’è il metodo Danshari e da dove arriva

Danshari è un neologismo formato da tre ideogrammi: dan, sha e ri. Ognuno descrive un passaggio preciso, che va molto oltre il “faccio pulizia perché è primavera”.

Dan significa “rifiutare”. È la forza di bloccare a monte ciò che è inutile: l’ennesima maglietta in saldo, il regalo che non vi rappresenta, i campioncini che finiscono in fondo a un cassetto. Senza questo filtro iniziale, il disordine torna sempre.

Sha vuol dire “eliminare”. È il momento, meno romantico, in cui ci si separa da quello che già occupa spazio: vestiti mai usati, doppioni, oggetti rotti che “un giorno aggiusteremo”. Molti seguaci del metodo usano una regola semplice: se una cosa non viene toccata da tre anni, va donata, venduta o riciclata.

Ri indica il “distacco”. Qui il lavoro non è più sull’armadio, ma sull’attaccamento. Perché conservo quell’abito di dieci anni fa? Perché mi costa ammettere che un hobby è passato? Quando si capisce che il valore del ricordo resta anche senza l’oggetto, l’aria in casa cambia.

Secondo Yamashita, il decluttering giapponese non è minimalismo estetico. Non punta a una casa bianca e vuota, ma alla quantità “giusta” di cose per la vita che conducete oggi. La designer giapponese Yoko Oda, che da anni applica il metodo, definisce il Danshari un “detox rigoroso”: rispetto al metodo KonMari di Marie Kondo, più basato sulla domanda “mi dà gioia?”, il Danshari è una disciplina quotidiana che insegna soprattutto a dire no.





Perché il Danshari trasforma casa e testa

Le ricerche dell’Università della California di Los Angeles sul rapporto tra case disordinate e benessere mostrano un legame tra accumulo di oggetti, stress e senso di fatica mentale. Non serve essere scienziate per riconoscerlo: basta pensare a come cambia l’umore davanti a un tavolo libero rispetto a uno coperto di carte e borse.

Praticare il metodo Danshari agisce proprio su questo “rumore visivo”. Yamashita parla di energia stagnante che resta intrappolata negli oggetti inutili. Liberare spazio, secondo la tradizione dello yoga e della filosofia zen a cui il metodo si ispira, facilita il flusso di ciò che è nuovo: idee, relazioni, opportunità. Da qui la promessa, molto giapponese, di “più fortuna”.

C’è anche un effetto collaterale non trascurabile: cambiano le abitudini di consumo. Quando vi abituate a chiedervi se qualcosa è davvero appropriato per la vostra vita di adesso, gli acquisti impulsivi calano e il portafoglio ringrazia. Il Danshari diventa così una piccola forma di ecologia personale: meno sprechi, meno oggetti prodotti, più consapevolezza.

Yamashita insiste sul fatto che il metodo è uno stile di vita, non una sessione eroica di riordino una volta l’anno. Alcuni principi si applicano benissimo anche oltre la casa. Dire “no” a una uscita che non desiderate è dan; cancellare una chat di gruppo ormai morta è sha; smettere di controllare compulsivamente i social è ri. In molti utilizzano il Danshari per un vero e proprio digital detox, impostando notifiche essenziali e facendo pulizia periodica di app, mail e foto doppie.





Come iniziare il Danshari in una casa italiana

Per non sentirvi travolte, conviene partire dalla testa più che dall’armadio. Prima regola: fatevi tre domande davanti a ogni oggetto. Quando l’ho usato l’ultima volta? Serve alla vita che conduco adesso? Mi sostiene o mi appesantisce? Se la risposta è no alle prime due, avete già deciso.

Poi scegliete una piccola zona ad alto impatto: l’ingresso, il mobile delle chiavi, la dispensa, il ripostiglio “delle emergenze”. Il compito non è “mettere a posto”, ma applicare le tre fasi. Primo, dan: niente nuovi appendiabiti, niente svuota-tasche extra “perché in offerta”. Tagliate l’ingresso di altro.

Secondo, sha: svuotate tutto e create tre categorie chiare sul pavimento o sul tavolo - tenere, donare/vendere, eliminare. Gli esperti di organizzazione suggeriscono di essere onesti: se una cosa non serve da anni, tenerla “perché può sempre capitare” è solo paura di scegliere.

Terzo, ri: osservate che cosa vi costa di più lasciare andare e chiedetevi il motivo. Spesso non è l’oggetto, ma l’immagine di voi che vi lega: la studentessa, la sportiva, la versione “un giorno dimagrirò”. Decidete consapevolmente quali identità volete portare avanti.

Le regole pratiche del Danshari aiutano a non ricadere nel caos. Riempire armadi e scaffali solo fino all’80% lascia un margine di respiro e impedisce l’effetto valanga. Organizzare in verticale, come sugli scaffali di un negozio, permette di vedere tutto subito e riduce i doppioni “perché non ricordavo di averlo”. La cosiddetta regola delle due mosse dice che ciò che usate spesso dovrebbe essere raggiungibile con massimo due gesti: apro, prendo. Se servono acrobazie, quell’oggetto non è nel posto giusto.

Un accorgimento molto potente è la “regola della sostituzione”: quando entra qualcosa, qualcosa esce. Nuovo maglione? Uno vecchio parte per la donazione. Nuova pentola? Via quella rovinata che vi fa imprecare ogni volta. Così il volume complessivo resta stabile e l’ordine diventa manutenzione, non impresa titanica.

Yamashita parla di cambiamento in “5 minuti al giorno”. In pratica, significa scegliere una micro-area quotidiana - una mensola, una borsa, il comodino - e applicare lì dan, sha e ri. Niente maratone di 12 ore, solo piccoli atti costanti. Dopo qualche settimana, gli oggetti rimasti iniziano davvero a somigliarvi. E, soprattutto, smettono di occupare spazio dentro di voi, non solo in casa.