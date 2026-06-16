Amatissimi dalle grandi icone di stile degli anni ’90, i top a fascia tornano ad essere i protagonisti dell’estate. Ecco i modelli da puntare ASAP.

È stato uno dei grandi must-have del guardaroba anni ’90, poi è diventato uno dei pezzi cult dello stile Y2K, adesso il top a fascia è tornato nelle collezioni estive in nuove inedite varianti e ha tutte le intenzioni di restare al nostro fianco da qui fino alla fine dell’estate.

Alternativa più chic alla classica canotta estiva, in passato il top a fascia ha conquistato conquistato persino fashion icon del calibro di Sarah Jessica Parker e Cameron Diaz.

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E se la protagonista di “Sex and the City” li ha sempre abbinati in perfetto stile nineties, a pantaloni a vita bassa e pumps dai colori neutri, l’attrice di “Charlie’s Angels” in più di un’occasione li ha sfoggiati con nonchalance persino sui red carpet.

Ma attenzione, non sono solo i modelli minimali tanto amati dalle celeb di Hollywood ad essere tornati sotto ai riflettori quest’estate.

Eh sì, perchè oltre ai classici top a fascia a tinta unita dalle linee essenziali, declinati in colori passepartout come bianco, nero o marrone, nelle collezioni SS26 spiccano anche varianti più preziose e colorate che assicurano infinite possibilità di styling e che si sposano molto bene persino con le mise più eleganti.

Dai modelli con stampe dal gusto retrò a quelli in pizzo o tempestati di paillettes: ecco una mini selezione di top a fascia che non vedrete l’ora di mettere in wishlist quest’estate.

Top a fascia: 7 modelli da aggiungere alla shopping list quest'estate

INTIMISSIMI Top nero in viscosa di bamboo

Credits: intimissimi.com

H&M Top a righe in maglia

Credits: 2.hm.com

ERMANNO SCERVINO Top bustier in pizzo

Credits: ermannoscervino.com

TEZENIS Top corto in microfibra

Credits: tezenis.com

FAITHFULL Top a pois in lino e cotone

Credits: farfetch.com

ZARA Top a fascia tempestato di paillettes

Credits: zara.com

ESSENTIEL ANTWERP Top sagomato con dorso arricciato

Credits: essentiel-antwerp.com

Foto: GettyImage