Le collaborazioni più interessanti, i debutti che non ci aspettavamo e i ritorni destinati a lasciare il segno. Maggio si chiude così: con la sensazione che la moda abbia ancora voglia di sorprendere. E, a giudicare da questi nuovi capitoli, il meglio deve ancora arrivare.

#FashionPills

Fashion Pills: lunedì e il pop-up di "Svengo a Milano" ha conquistato La Rinascente

Credits: courtesy of press office

C’è chi segue le tendenze e chi preferisce dettarle. Il brand “Svengo a Milano” di Daniele Oscar Spada approda con un corner esclusivo alla Rinascente Tritone di Roma, portando nella Capitale il suo universo Y2K, rock e decisamente unconventional. Protagonisti assoluti sono i gioielli dal carattere deciso, proprio come il loro founder, che ha sempre fatto della libertà espressiva la sua firma. Più che un marchio, una dichiarazione d’intenti che riesce a farsi ricordare. E che, non a caso, ha già registrato il sold out di molti dei suoi modelli.

#SvengoAMilano

Fashion Pills: martedì e Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup!

(Credits: courtesy of Press Office)

L’ultimo colpo di coda di maggio è una di quelle news che non ci aspettavamo e che ci ha sorpreso positivamente. Achille Lauro, uno degli artisti più amati e trasversali d’Italia, è stato nominato direttore creativo di Dondup, una scelta strategica e sensazionale che va oltre la celebrity collaboration. Qui non si parla di un volto prestato alla moda, ma di una vera visione autoriale tra musica, stile e identità contemporanea. Per il marchio marchigiano si apre un nuovo capitolo, fedele al DNA denim e alla sua anima Made in Italy, ma con lo sguardo dichiaratamente rivolto al futuro. Il debutto sarà il 15 giugno a San Siro con una capsule che verrà svelata durante il concerto-evento dell’artista e che non vediamo l’ora di scoprire, silhouette dopo silhouette.

#DondupAchilleLauro

Fashion Pills: mercoledì e... siamo tutti "Vespa Lover"

(Credits: courtesy of Press Office)

Chi ha detto che per andare sulla Luna serve un razzo? Per gli 80 anni di Vespa basta una buona dose di immaginazione. Nasce Vespa Lover, il drop che trasforma l’icona italiana in un piccolo pianeta a sé, tra riferimenti d’archivio, alieni in sella e suggestioni cosmiche. Del resto, pochi sanno che esiste davvero un asteroide chiamato 6062 Vespa. Felpe, denim e oggetti da collezione giocano con l’universo spaziale senza prendersi troppo sul serio. Perché alcune icone non conoscono confini. Nemmeno quelli dell’atmosfera.

#VespaLover

Fashion Pills: giovedì e il 60 anni del WWF celebrati da DoDo

(Credits: courtesy of Press Office)

Ci sono collaborazioni che nascono per una stagione e altre che attraversano i decenni. Quella tra DoDo e WWF appartiene decisamente alla seconda categoria. Per celebrare i 60 anni del WWF Italia, il brand riporta il Panda al centro della scena trasformandolo in un charm simbolico e contemporaneo. Un gesto piccolo nelle dimensioni, ma grande nel significato, che racconta oltre trent’anni di impegno condiviso per la tutela della biodiversità. Del resto, il nome stesso DoDo ci ricorda quanto la natura possa essere fragile. Insomma, una collaborazione che dimostra come lo stile possa essere anche una forma di consapevolezza. Perché a volte basta un piccolo charm per raccontare una grande storia e a noi Grazia.it girls questo piace moltissimo.

#DoDoxWWF

Fashion Pills: venerdì e la collab delle It Girl è firmata Isabel Marant X Havaianas

(Credits: courtesy of Press Office)

Dopo aver parlato di una collaborazione che dura da oltre trent’anni, è arrivato il momento di un debutto attesissimo e destinato, ne siamo certe, al sold out. Havaianas e Isabel Marant firmano infatti la loro prima capsule insieme, unendo lo spirito libero del Brasile all’eleganza disinvolta della designer francese. I modelli sono bellissimi, facili da indossare e perfettamente in sintonia con una delle tendenze più forti dell’estate 2026: il grande ritorno delle infradito, proprio come accadde qualche anno fa con le collanine di conchiglie. Una capsule che profuma di vacanze, tramonti e valigie sempre pronte, ma che funziona perfettamente anche all’ora dell’aperitivo. Perché, diciamocelo, il vero lusso è passare con naturalezza dalla spiaggia alla sera senza cambiare passo. E magari con un paio di Havaianas by Isabel Marant ai piedi.

#HavaianasxIsabelMarant

Fashion Pills: sabato e la collezione spiaggia Mantero 1902

Credits: courtesy of Press Office

Chi l’ha detto che i ricordi si conservano solo in un album fotografico? Per l’estate 2026 Mantero 1902 li stampa direttamente sui costumi. Nasce così Memory Tales, una capsule swimwear che trasforma bikini e interi in racconti da indossare, tra fondali immaginari, giardini marini e suggestioni vintage. Il pezzo forte? Il costume intero che esce dall’acqua e si reinventa body per la città, senza perdere un grammo di fascino. Perché le giornate più belle sono proprio quelle che non prevedono cambi d’abito, ma solo nuovi scenari.

#ManteroVaAlMare

Fashion Pills: domenica e la partnership tra My Style Bags e FITP

(Credits: courtesy of Press Office)

È ufficiale: anche la racchetta vuole la sua borsa giusta. A confermarcelo è la nuova collaborazione tra My Style Bags e FITP, che dimostra come il tennis non finisca più a bordo campo, ma diventi sempre più uno stile di vita. La capsule, dedicata a tennis e padel, è pensata per chi ama lo sport senza rinunciare all’eleganza. Dopotutto, a volte basta l’accessorio giusto per trovare la motivazione di scendere in campo. Borsone, zaino e porta racchette, Boston Bag e beauty case compongono un set raffinato in blu scuro con dettagli testa di moro e logo FITP ricamato. Il debutto? Al Foro Italico, durante i BNL Italy Major Premier Padel. E noi siamo già pronti per il match.

#GameSetStyle