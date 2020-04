Il bianco è il colore non colore che più fa primavera, ecco qualche consiglio per indossarlo al meglio. Scegliete il look che fa per voi!

Dappertutto leggiamo come il famoso total white sia uno dei look perfetti per questa primavera-estate, ma diciamo la verità non è poi così facile evitare l'effetto 'gelataio' o sentirci a nostro agio indossando questo non-colore così amato, ma che può avere mille sfumature.

Qui cerchiamo di darvi qualche suggerimento per indossarlo al meglio, mixando combinazioni per quando ancora non sarà troppo caldo fino alla primavera-estate più inoltrata.

Dagli shorts alle t-shirt smanicate, fino al completo total denim, ecco come indossare il bianco in total look. Scegliete quello che si avvicina di più al vostro gusto.





1. Come indossare il bianco: l'abito



Nella foto: Alexander McQueen p/e 2020

Iniziamo con un must della stagione calda: l'abito bianco. Per evitare un effetto troppo bucolico e indossarlo anche in città è importante dotarlo dei giusti accessori. La cintura, meglio se alta e in pelle nera o in cuoio, può aiutare a rendere il vestito più contemporaneo e allo stesso tempo dare movimento alla silhouette. Se il vostro animo è rock potete poi abbinare degli anfibi (magari quando ancora le temperature sono miti) o ballerine a punta e slingback colorate per un mood più ladylike.





2. Come indossare il bianco: Maglioncino + pantalone sartoriale



Nella foto: Jeanette Madsen via Getty Images





Per le serate primaverili una buona soluzione può essere un maglioncino di cotone leggero, portato leggermente oversize, su pantaloni dal taglio maschile. Non è necessario che le tonalità di bianco siano identiche, anzi, il clash di diverse sfumature di bianco è ormai totalmente sdoganato e ha anche un che di molto chic!





3. Come indossare il bianco: mixate i tessuti



Nella foto: Niki Wu Jie via Getty Images





Come il mix di sfumature di bianco un altro trick per indossare un look total white può essere quello di accostare tessuti diversi. Nel caso dell'influencer Niki Wu Jie (in foto) la lana morbida del cardigan si alterna al bianco ottico dell'abito salopette in cotone, ma ad esempio potete scegliere una camicetta in seta da abbinare a pantaloni in cotone o lino o viceversa un top semplice in cotone su una longuette in satin per un effetto anni 90 molto sensuale.





4. Come indossare il bianco: la t-shirt smanicata



Nella foto: total look Zara





È la t-shirt del desiderio e del momento: smanicata, accollata e con le spalle segnate, ed è perfetta per creare look total white super moderni. Nella foto è indossata con pantaloni a palazzo dello stesso tessuto e tonalità di bianco che crea un effetto ottico e dà l'illusione che la modella indossi una jumpsuit e non uno spezzato, ma potete indossarla anche con i jeans bianchi di ogni tipologia: skinny, boyfriend o leggermente svasati e alla caviglia.





5. Come indossare il bianco: il top lungo



Nella foto: look da streetstyle via Getty Images





Un top bianco lungo può aiutare nei giochi di layering. Che sia portato sopra pantaloni a tre quarti (e con un bellissimo trench lungo) come nella foto o sopra a gonne mini o lunghe, l'effetto della sovrapposizione è accentuato se le tonalità di bianco sono diverse.





6. Come indossare il bianco: shorts bianchi + ballerine bianche



Nella foto: Erika Pelosini via Getty Images





Le scarpe bianche sono da sempre uno degli accessori più amati per la primavera-estate, ma anche nel loro caso non sempre è facile trovare il giusto modello e il giusto abbinamento. Salvatore Ferragamo per la p/e 2020 ha proposto delle ballerine con fiocco (chiamate Vara) che, nella loro semplicità, hanno conquistato subito il cuore delle fashioniste, da indossare nella versione con o senza calzino bianco. Perfette per look bon ton o stemperate dagli shorts a vita alta, ovviamente bianchi.





7. Come indossare il bianco: camicia e pantalone



Nella foto: Margaret Howell p/e 2020





Anche chi preferisce un look più casual volendo può non rinunciare alla versione in total white. Un aiuto arriva da Margaret Howell che nella sua collezione primavera-estate 2020 propone un ensemble che più preppy non si può: camicia boyfriend, pantalone cropped ampio, cravatta, cappellino e scarpa maschile. Se il tutto è un po' troppo per voi, consigliamo di tenere la base camicia e pantalone da abbinare a un mocassino semplice e molto primaverile e il gioco è fatto.





8. Come indossare il bianco: il crop top da provare



Nella foto: Aylin Koenig via Getty Images





La blogger e designer Aylin Koenig ci dà uno spunto interessante per un look perfetto per le serate estive: pantalone a palazzo a vita alta, crop top semplice che lascia scoperto il midriff (o meglio la zona sotto il seno e sopra l'ombelico) e vestaglia aperta molto chic a coprire. Se avete voglia di sperimentare ecco un look da provare!





9. Come indossare il bianco: abitino leggero + blazer



Nella foto: streetstyle via Getty Images





Altra combinazione che vede un abito come protagonista, questa volta corto, decorato e see-through. Per bilanciare la leggerezza del vestito si può indossare un blazer strutturato sopra, che smorza anche l'effetto bohemien poco adatto per la città. Ai piedi ankle-boots o delle semplici sneakers bianche, ma mai chunky o stravaganti.





10. Come indossare il bianco: total look in denim



Nella foto: total look Mango





Torna ogni stagione con piccoli varianti ed è sempre vincente: il denim in total look bianco è di solito formato da giacchino in jeans candido (noi lo preferiamo in versione oversize ma si trova anche cropped) e pantaloni jeans dello stesso bianco. Come un vero e proprio completo ma più fresco e sportivo, un everyday look che può accompagnarvi dall'ufficio alla sera. Molto indicato con i nuovi modelli di sandali con tacco kitten e infradito, si adatta bene anche a sabot e sneakers.