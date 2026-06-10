Dal verde al terracotta, passando per azzurro, bianco e giallo burro: ecco i colori di tendenza su cui puntare adesso (e come abbinarli).

Moda comanda colore… verde! Ma anche azzurro, bianco, terracotta, giallo burro. Sono queste le nuance destinate ad accompagnarci nelle calde - caldissime - giornate di questa estate appena cominciata.

Un mix di toni leggeri e accenti decisi, in perfetta sintonia con lo spirito spensierato della stagione. Con un ulteriore pregio: si tratta di colori combinabili tra loro con estrema facilità, capaci di adattarsi a styling e contesti diversi.

Insomma, una palette che ha tutte le carte in regola per diventare il filo conduttore del guardaroba da qui ai prossimi mesi. Ecco cinque idee outfit da cui prendere ispirazione.

Casual but chic: il look con camicia oversize e jeans a sigaretta

La formula più chic per le afose giornate cittadine? Fuor di dubbio, quella composta da camicia oversize - qui proposta in giallo burro - e pantaloni in denim chiaro dal taglio a sigaretta. Ad aggiungere un ulteriore tocco di colore sono gli accessori: una borsa a spalla nei toni del cielo e un paio di sandali alla schiava color terracotta.

Camicia in cotone dal taglio oversize COS, jeans straight a vita alta MASSIMO DUTTI, borsa in pelle con doppia cerniera ELLEME, sandali con lacci alla caviglia A. EMERY

Credits: cos.com, massimodutti.com, elleme.com, mytheresa.com

Dress to impress: il look con l’abito a bretelline e le mules

Nome in codice: chartreuse. Così si chiama la sfumatura di verde più cool del momento. Energizzata da una punta di giallo, è la nuance ideale per dare carattere anche gli outfit più essenziali. E in versione dress rivela tutto il suo potenziale modaiolo. Per bilanciarne l’intensità, puntate su complementi chiari e naturali, come un paio di mules total white e una borsa in rattan.

Borsa a mano in rattan REFORMATION, vestito con spalline incrociate SÉZANE, occhiali da sole con montatura oversize LOEWE, sandali con tacco kitten PARFOIS

Credits: thereformation.com, press office, loewe.com, parfois.com

Coquette style: il look con la gonna a balze e le ballerine in mesh

Ancora protagonista il giallo burro, questa volta declinato su una maxi gonna a balze. Un capo dai volumi molto scenografici che acquista immediatamente un’allure più contemporanea grazie all’abbinamento la t-shirt bianca. A completare il tutto, un paio di ballerine in mesh pastello e una borsa ricamata con perline multicolor, che aggiunge una nota funny.

Borsa a spalla ricamata con perline STAUD, gonna con arricciature e volant & OTHER STORIES, T-shirt in cotone biologico HAI, ballerine in mesh MANSUR GAVRIEL

Credits: staud.clothing, stories.com, homeofhai.com, mansurgavriel.com

Formale, ma non troppo: il look con i pantaloni palazzo e i sandali infradito

Nella moda, si sa, i contrasti sono spesso la chiave dei look più riusciti. Questa mise, che accosta una blusa smanicata color terracotta a un paio di pantaloni palazzo verdi, ne è la prova. Un mix sofisticato e inaspettato, ulteriormente valorizzato da una mini bag giallo burro e da un paio di infradito bianche con tacco.

Borsa piccola a bauletto in pelle SOFIA NARDI, pantaloni palazzo con piega centrale WEEKEND MAX MARA, canotta in 100% lino riciclato RIFÒ, infradito con tacco kitten STEVE MADDEN

Credits: sofianardi.com, it.weekendmaxmara.com, rifo-lab.com, press office

Vibes da vacanza: il look con gli shorts e le espadrillas

Rilassato, disinvolto e incredibilmente chic. Il look con gli shorts in stile pigiama a micro righe e il top in satin sembra pensato apposta per accompagnare weekend fuori porta e giornate vista mare (ma funziona benissimo anche in città). Ad enfatizzarne l’attitude “vacanziera” ci pensano le espadrillas con suola in corda e la collana multifilo con ciondoli e pietre.

Top satinato con bretelline DIXIE, pantaloncini in cotone ARKET, collana con pietre e strass ZARA, espadrillas Mary Jane con suola in juta CASTANER

Credits: dixiefashion.com, arket.com, zara.com, castaner.com