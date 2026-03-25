A voi tutte...un bouquet di capi e accessori floreali di tendenza per la primavera estate 2026
Fiori ovunque. La moda di stagione celebra la primavera con una moltitudine di interpretazioni floreali. Dalle stampe, micro e macro, alle applicazioni flower su abiti e accessori.
Nulla viene risparmiato da questa pioggia di petali, corolle e boccioli. Il risultato? Un guardaroba che conquista e che ricarica mente, spirito ma soprattutto stile.
Maxi dress leggeri stampa floreale ideali per outfit da cerimonia oppre abiti corti in tessuti più croccanti ma sempre a fiori per giornate in ufficio o weekend fuori porta. Ancora camicie e top non solo flower print ma impreziositi anche da applicazioni ispirate alla flora.
Continuando con i capi floreali della primavera estate 2026, spazio ai pezzi più urban e casual: jeans con micro fiori o t-shirt e polo. Immancabili le gonne a ruora floreali, passe-partout del guardaroba femminile, da abbinare ad altrettante camiciette a fiori o a bluse.
Per quanto riguarda gli accessori floreali, sono un must le sneakers a fiori così come le ballerine a stampa flower. Più chic e bon ton le slingback o le ciabattine con tacco con applicazioni di fiori. Non è primavera poi, senza una borsa floreale.
I modelli più bucolici, ovvero le bag in paglia intrecciata come il secchiello o la cesta sono perfette. E poi gioielli di ogni tipo: collane, orecchini, braccialetti... Tutti con fiori bold!
Ecco i capi e accessori a fiori che sbocciano come must have in primavera
ALDO
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ASPESI
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CARLA FERRONE
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DESIGUAL
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ESSENTIAL ANTWERP
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ZARA
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WEEKEND MAX MARA
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FORTE FORTE
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FRACOMINA
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GANNI
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MANGO
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HÖGL
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MARELLA
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H&M
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PARFOIS
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ROSIE ASSOULIN
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SELF PORTRAIT
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SÉZANE
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SODINI
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TWINSET
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