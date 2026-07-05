Le borse estive più chic? Abbiamo selezionato i modelli perfetti per accompagnare i vostri look vacanzieri al mare ma anche in città

In estate ci sono accessori che più di tutti raccontano l'arrivo dell'estate: le borse da spiaggia. Se pensate che siano soltanto contenitori capienti in cui infilare telo, crema solare e libro del momento, vi sbagliate. Questo accessorio è un vero elemento di stile, capace di definire l'intero look vacanziero.

Per l'estate 2026 le collezioni offrono una varietà infinita (e bellissima) di borse da spiaggia. I brand puntano su materiali naturali e lavorazioni artigianali, interpretando quel desiderio di leggerezza che accompagna la bella stagione. Le nuove beach bag diventano così versatili compagne di viaggio: perfette sotto l'ombrellone, ma anche per un pranzo sul lungomare, una passeggiata al tramonto o un aperitivo con vista sul mare.

Le grandi protagoniste restano le maxi shopper, sempre più morbide e spaziose. In rafia intrecciata, paglia naturale o tela di cotone, sono pensate per contenere tutto il necessario e restare comunque davvero chic. Le nuance spaziano dai toni sabbia e burro fino alle righe marine, passando per ricami che aggiungono un tocco très chic.

Continua anche il successo delle lavorazioni crochet, che nel 2026 si arricchiscono di texture tridimensionali, motivi geometrici e filati colorati.

Tra le tendenze più interessanti della stagione spiccano tra le borse da spiaggia anche le borse a rete, leggere e contemporanee. Giocano con le trasparenze senza perdere funzionalità e si prestano a essere abbinate a pouch interne in lino o cotone, creando un raffinato contrasto di materiali.

Non dimenticate le mini bag e le clutch estive: queste si confermano un must da indossare dopo il tramonto. Decorate con conchiglie, perline, frange o dettagli metallici, accompagnano con disinvoltura gli abiti in lino, i caftani e i coordinati in crochet, trasformando il look da spiaggia in un outfit perfetto anche per la sera.

La parola d'ordine dell'estate 2026 è una sola: versatilità. Le borse da spiaggia più belle della stagione sono quelle capaci di accompagnare ogni momento della giornata, unendo funzionalità ed estetica. Perché secondo noi, anche in vacanza sono proprio i dettagli a fare davvero la differenza.

Borse estive: i modelli da sfoggiare quest'estate

EMME à la Mer

Credits: Courtesy of Press Office

H&M

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IBLUES

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SENSI STUDIO

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FARM RIO

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MANEBI

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LONGCHAMP

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HAVAIANAS

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PARFOIS

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SUNDEK

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MY STYLE BAGS

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LA MILANESA

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LE PANDORINE

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STAUD

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TOMMY HILFIGER

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ZARA

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