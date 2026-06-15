Non solo “on the beach”. Il costume intero si indossa anche in città. E si abbina così.

Concorderete con noi: niente urla “estate” più del costume da bagno. Sinonimo di vacanze, weekend fuori porta e giornate pieds dans l'eau, resta lui il re indiscusso della bella stagione.

Ma se fino a qualche tempo fa difficilmente avremmo immaginato di sfoggiarlo lontano dal bagnasciuga, adesso le cose sono cambiate. I confini tra beachwear e guardaroba quotidiano sono infatti sempre più sfumati. E se pareo e caftani hanno aperto la strada, è il costume intero il capo che meglio interpreta questa tendenza.

Emancipatosi dalla sua funzione originaria, il cosiddetto one piece si trasforma in un vero e proprio elemento di styling, prestandosi a molteplici abbinamenti.

Indossato come un body sotto una camicia lasciata aperta, insieme a una gonna leggera, o ancora, in combo con pantaloni e bermuda, diventa il punto di partenza per outfit a prova di afa metropolitana. Ecco qualche idea da cui prendere spunto.

Come indossare il costume intero: con la mini in denim e le ballerine

Pochi abbinamenti sanno evocare la stagione estiva come quello composto da gonna di jeans e costume intero. Perfetto per la spiaggia, questo duo funziona bene anche in città. Basta mixarlo agli accessori giusti. Come un paio di ballerine rasoterra e una borsa maxi, meglio se in paglia o midollino, per aggiungere un ulteriore tocco vacanziero.

Borsa tote in midollino con manici in vegan leather LIVIANA CONTI, costume intero con scollatura quadrata CALZEDONIA, minigonna in denim & OTHER STORIES, ballerina in pelle ARKET

Credits: press office, calzedonia.com, stories.com, arket.com

Come indossare il costume intero: con i pantaloni Capri e i sabot

Alternativa trendy a body e top leggeri, il costume intero con scollo all’americana dà il meglio di sé in combo con i jeans capresi bianchi e i sabot con zeppa. Per renderlo ancora più cool, aggiungete un bijoux dal design originale. Noi ci siamo innamorate di questi orecchini a forma di fiocco, cute e vistosi quanto basta.

Jeans capresi BALENCIAGA, costume intero con allacciatura all’americana MC2 SAINT BARTH, orecchini dorati a forma di fiocco H&M, sabot con plateau in pelle e vinile ROUJE

Credits: balenciaga.com, it.mc2saintbarth.com, 2.hm.com, rouje.com

Come indossare il costume intero: con i balloon pants e i sandali

E restando in tema pantaloni, ecco un’altra idea look che non vediamo l’ora di mettere in pratica. Protagonista il costume monospalla - uno dei modelli più gettonati di questa estate 2026 - abbinato a un paio di pantaloni a palloncino e sandali con tacco kitten. Il tocco finale? La cuffia crochet, altro grande tormentone fashion del momento.

Harem pants a vita media MANGO, costume intero monospalla ERES, berretto a cuffia intrecciato ZARA, sandalo a listini con tacco kitten AUGUSTA

Credits: shop.mango.com, eresparis.com, zara.com, augustathebrand.com

Come indossare il costume intero: con i bermuda sartoriali e i mocassini

I bermuda restano sempre un grande must dell’estate - qui trovate tutti i nostri modelli preferiti - e si indossano davvero con tutto. Costume intero compreso. Questo outfit ne è la prova: bermuda sartoriali, costume a fascia e camicia a righe da annodare in vita o lasciare aperta con nonchalance. Ai piedi, un paio di mocassini in suede. Sooo chic!

Camicia di lino a righe dal fit rilassato GANT, costume intero a fascia LIDO, bermuda sartoriali COS, mocassini in pelle scamosciata TOD’S

Credits: gant.it, net-a-porter.com, cos.com, tods.com

Come indossare il costume intero: con la gonna fluida e le ciabattine

Concludiamo questa carrellata con una mise ideale per le torride serate estive. Scegliete una gonna midi leggera, aggiungete un costume intero a bretelline, un paio di ciabattine con tacco, et voilà: il gioco è fatto. Non dimenticate la borsa: optate per un modello non troppo grande, magari in vernice, per aggiungere una nota sofisticata all'insieme.

Borsa in vernice BY FAR, ciabattina con tacco GEWLS, costume intero reversibile in lycra riciclata italiana con filato Econyl in nylon rigenerato SOULDAZE, gonna stampata a vita alta RÉALISATION PAR

Credits: byfar.com, press office, eu.realisationpar.com