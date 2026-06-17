Dalla location alla speciale mostra che ripercorre la storia del brand: 5 cose da ricordare della sfilata Resort 2027 di Max Mara.

Max Mara ha appena festeggiato il suo 75° anniversario e per celebrare questo traguardo importante è volata a Shangai dove ha presentato la nuova collezione Resort 2027 e inaugurato “The Max”, la speciale mostra che ripercorre le tappe fondamentali del brand sin dalle origini.

"Abbiamo scelto di celebrare questo importante anniversario in Cina per rendere omaggio a un altro pilastro su cui Achille Maramotti ha costruito il successo di Max Mara: l’importanza del viaggio e della ricerca come fonti di conoscenza. Una conoscenza che si traduce in capi capaci di dialogare con il presente in diverse parti del mondo, proiettandosi al contempo con eleganza verso il futuro" si legge in una nota della maison emiliana.

Svelata nelle sale a volta del Long Museum di Shanghai, la nuova collezione Resort 2027 di Max Mara rende omaggio alla storia del brand e rilegge i suoi codici iconici con uno sguardo contemporaneo.

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Ma ecco 5 cose che ricorderemo di questo show.

01. La location

Lo show è andato in scena negli spazi del Long Museum di Shangai, in quelle stesse sale in cui sarà visitabile la speciale mostra “The Max” curata da Olivier Saillard e dedicata a questi 75 anni di storia fatti di competenze sartoriali, tecnologia e innovazioni.

02. La mostra "The Max"

Più di una semplice mostra, “The Max” è un vero e proprio viaggio negli archivi di Max Mara. Curata da Olivier Saillard con Gaël Mamine come co-curatore, l’esposizione è concepita come un archivio vivente in cui capi d’abbigliamento, accessori, tessuti, schizzi, documenti e fotografie raccontano la storia del brand. La mostra ricrea l’atmosfera del BAI, la Biblioteca e Archivio d’Impresa: l’istituzione fondata a Reggio Emilia che raccoglie, organizza e conserva il patrimonio storico di Max Mara. Il nome “The Max!” è un tributo al fondatore di Max Mara che per denominare il marchio ha scelto di utilizzare una parola che significasse il massimo, il meglio in assoluto. A realizzare l’immagine simbolo della mostra, articolata in 9 capitoli, l’artista francese Aurore de la Morinerie che si è ispirata al primo cartellone pubblicitario di Max Mara, che raffigurava un cappotto rosso. L’esperienza immersiva di “The Max!” si estende anche alla libreria del museo dove un gigantesco Teddy, simbolo dell’amatissimo Teddy Bear Coat, domina lo spazio. Al suo interno, una selezione curata di cappotti iconici, esposti accanto alle riedizioni di tre modelli storici create per l’anniversario e al merchandising ufficiale della mostra.

03. La palette

Vibrante, smart, dinamica e decisamente contemporanea, la collezione Resort 2027 di Max è un perfetto mix di utilità e lusso e si distingue per la sua palette e le stampe grafiche d’archivio, come righe e pattern geometrici, reinterpretate con uno sguardo tutto nuovo. Accanto alle tonalità signature del brand, come cammello, cognac, kaki, rosso e champagne, spiccano tocchi di colori saturi, come blu e giallo, e lo scintillio delle paillettes, accanto agli intramontabili bianco e nero.

04. La collezione Resort 2027 di Max Mara

La collezione Resort 2027 di Max Mara è pensata per soddisfare le esigenze di tutte le donne e per dare a tutte loro la possibilità di trovare il proprio stile. Le silhouette sono essenziali, i tessuti impalpabili e preziosi. I capispalla spaziano dai cappotti ampi dal fit rilassato alle giacche sartoriali corte e squadrate. Le gonne si fermano appena sopra il ginocchio, i pantaloni sono cropped e si indossano con scarpe dal finish lucido con tacco e cinturino alla caviglia. A rendere omaggio alla città che ha ospitato lo show, un cheongsam, abito tradizionale cinese, elasticizzato in lana di merino, una giacca in seta trapuntata e una camicia in popeline con chiusura pankou.

05. Gli special guest

E a un anniversario così speciale non potevano certamente mancare in front row tante celeb internazionali. Tra loro Katie Holmes, Michelle Yeoh, Maude Apatow e Tuba Buyukustun. Insieme all’atleta olimpica Eileen Gu e alle KOL Karen Wazen, Susie Lau e Molly Chiang. E poi ancora Nicky Hilton, Tina Craig, Tina Leung e tanti altri amici del brand.

Credits: courtesy of press office/ GettyImage