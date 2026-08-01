Ciabattine eleganti: i sandali bassi e chic che fanno tendenza
Perfette in ogni occasione, anche come sandali bassi da cerimonia, le ciabattine eleganti sono la perfetta combinazione tra comfort e stile.
I modelli di tendenza puntano su linee essenziali e raffinate, ispirate alle iconiche Oran di Hermès, diventate un vero cult.
Versatili e senza tempo, si abbinano con naturalezza a maxi abiti leggeri e svolazzanti, ma anche a completi pantalone in seta o lino dal gusto più urban.
Sbarazzine ma chic, completano alla perfezione anche i mini dress smanicati per look bon ton dall'eleganza disinvolta.
Quali ciabattine eleganti 2026 non possono mancare nel guardaroba di stagione?
Le ciabattine eleganti si distinguono per silhouette rasoterra in pelle, camoscio o tessuto, anche scuba, dal design minimal. Proprio questa essenzialità le rende incredibilmente versatili e facili da abbinare con qualsiasi outfit estivo.
Tra i modelli più desiderati spiccano le ciabattine in camoscio nelle tonalità naturali, come beige, cuoio e marrone, con fascia ampia o incrociata che avvolge il piede con stile.
Per chi ama un tocco più ricercato, non mancano le ciabattine flat gioiello, impreziosite da paillettes, perline e dettagli luminosi, perfette anche per le occasioni speciali.
Accanto ai classici colori neutri trovano spazio ciabatte basse dai colori vivaci e vitaminici, ideali per aggiungere personalità ai look della bella stagione.
Tra i sandali bassi senza tacco dell'estate 2026 anche sabot in nappa con listini e pietre per un tocco di carattere in più.
Minimal o preziose, in tinta unita o coloratissime, le ciabatte basse eleganti si confermano uno dei must-have dell'estate 2026.
Scoprite le ciabattine eleganti più chic del momento!
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