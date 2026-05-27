

Per il decimo anniversario dell’iconica Pasticcino Bag, Weekend Max Mara rende omaggio all’eccellenza artigianale italiana con una collezione in edizione limitata realizzata insieme alla Fondazione Arte della Seta Lisio e a Budri.

Il 18 e 19 maggio, Weekend Max Mara ha celebrato a Firenze il lancio di “Italian Roots”, il nuovo capitolo del Pasticcino Bag World Tour, progetto che stagione dopo stagione racconta il savoir-faire artigianale internazionale attraverso collaborazioni d’eccellenza. Una tappa speciale, quella del 2026, perché coincide con il decimo anniversario della Pasticcino Bag e segna quasi un ritorno simbolico alle origini: l’Italia.

Credits: Courtesy of Press Office

Radicata nell’immenso patrimonio artistico e manifatturiero del nostro Paese, la collezione rende omaggio alla tradizione tessile e decorativa italiana attraverso sei Pasticcino Bag in edizione speciale numerata, realizzate con i preziosi jacquard della Fondazione Arte della Seta Lisio, storica manifattura fiorentina fondata nel 1906 da Giuseppe Lisio.

Jacquard d’autore tra arte e architettura toscana

I tessuti scelti per questa edizione reinterpretano in chiave contemporanea atmosfere e dettagli dell’architettura toscana: motivi geometrici ispirati ai soffitti a cassettoni, texture che evocano pavimenti marmorei e vetrate storiche, righe policrome che richiamano facciate rinascimentali e delicate tonalità pittoriche. Ogni borsa diventa così un piccolo oggetto d’arte, capace di custodire la memoria di un patrimonio artigianale tramandato nei secoli.

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A impreziosire ulteriormente la collezione sono le iconiche chiusure a sfera realizzate in collaborazione con Budri, eccellenza italiana conosciuta come “Alta Sartoria del Marmo”. I marmi utilizzati -tutti di origine italiana - includono alcune delle varietà più pregiate, dal Bardiglio Carrara al Calacatta Belgia, fino al Portoro Extra e all’Issogne verde intenso.

Nelle versioni medium e large, alcuni dettagli in marmo decorano il profilo metallico della chiusura, sottolineando il carattere esclusivo di questa edizione.

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Italian Roots: il ritorno alle origini della Pasticcino Bag

Per celebrare il lancio di “Italian Roots”, il brand ha poi ospitato a Firenze una brand experience immersiva di due giorni, pensata per accompagnare gli ospiti all’interno dell’universo creativo della collezione. Il programma ha incluso visite private ad alcuni dei luoghi culturali più iconici della città e attività outdoor su misura e tour personalizzati.

La modella Sara Sampaio - Credits: Courtesy of Press Office

L'attrice Nicole Wallace - Credits: Courtesy of Press Office

Tra gli ospiti presenti: Alessandra Mastronardi, Valentina Romani, Nicole Wallace, Liza Koshy, Wu Xin, Sara Sampaio e numerosi content creator internazionali, tra cui Julie Ferrari, Hazel Choi, Anisha Gurung, Miren Alos e Caro Schaeffler.

L'attrice Alessandra Mastronardo - Credits: Courtesy of Press Office

L'attrice Valentina Romani - Credits: Courtesy of Press Office

La collezione Pasticcino Bag World Tour “Italian Roots” è disponibile sul sito ufficiale di Weekend Max Mara e arriverà nelle boutique del brand da giugno 2026.