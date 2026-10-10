Lunga vita alle décolleté: le scarpe con tacco più desiderabili dell'autunno sono (ancora) loro
Che vita sarebbe senza un bel paio di décolleté a portata di mano...ehm, piede? Di sicuro molto molto meno glamour, non c'è alcun dubbio.
Con l'arrivo dei primi primi freddi e il cambio di stagione alle porte, c'è una certezza a cui non sappiamo (e non vogliamo) proprio rinunciare: lo scettro di scarpe più chic della scarpiera va ancora una volta a loro.
Sarà per quel "talento naturale" nel regalare un'allure speciale anche alla combo più easy o per la versatilità che le rende perfette con gli stili più disparati senza risultare mai fuori luogo, ma le pumps rimangono in cima alla lista delle nostre best shoes ever.
E lasciatecelo dire: per l'Autunno 2026 i brand più cool in circolazione ci hanno messo del loro per tentarci con tante varianti davvero irresistibili.
Ma quali sono i modelli su cui mettere subito gli occhi? Beh, occorre che vi mettiate comode perché ce n'è davvero per tutti i gusti e per ogni occasione d'uso.
Si parte dalla praticità senza tempo dei modelli per il giorno, come le pumps con tacco midi e dettaglio metallizzato di Gioseppo o la variante con punta stondata di Mango, perfette per correre tra un impegno di lavoro e l'altro senza sacrificare il comfort.
Per chi ama un'estetica più contemporanea, la pelle arricciata di Reformation e le silhouette accollate in pelle marrone di Ovyé regalano quel pizzico di carattere in più a pantaloni sartoriali e trench d'ordinanza.
Voglia di osare con texture e sfumature piene di energia? Le possibilità sono infinite: dalle versioni in vernice prugna impreziosite da dettagli metallici firmate Charles & Keith, alla grinta delle décolleté animalier con cinturino alla caviglia di Marella, fino alla sensualità senza mezze misure delle scarpe in vernice fiammante di Jude (psst, trattasi di uno dei brand preferiti della divina Alexa Chung!)
E per quando la sera chiama e si ha voglia di brillare? Le opzioni ad alto tasso di glamour non si fanno certo attendere: dai tacchi vertiginosi in vernice nude di Dolce & Gabbana, alle décolleté ricoperte di strass firmate Steve Madden, ideali per accendere di bagliori anche il completo più sobrio.
Ora non vi resta che sfogliare la nostra selezione e scegliere la vostra nuova alleata di stile per l'autunno: la caccia al paio perfetto è ufficialmente aperta!
Décolleté: tutte le varianti per l'autunno "to die for"
Pumps con fiocchetto, ZARA
Credits: zara.com
Con paillettes, STEVE MADDEN
Credits: stevemadden.it
Accollate in pelle cioccolato, OVYÉ
Credits: ovye.it
Décolleté T-bar, UNISA EUROPA
Credits: unisa-europa.com
Pumps in vernice nude con tacco a spillo, DOLCE & GABBANA
Credits: dolcegabbana.com
Décolleté Second Skin effetto opaco, FERRARI
Credits: store.ferrari.com
Con tacco midi e fibbia metallizzata, GIOSEPPO
Credits: gioseppo.com
Con punta stondata, MANGO
Credits: shop.mango.com
Décolleté Barbara in pelle color crema, SÉZANE
Credits: sezane.com
In suede marrone, JONAK
Credits: jonak.com
In vernice rosso fiammante, JUDE The Brand
Credits: thejude.com
Pumps arricciate, REFORMATION
Credits: thereformation.com
Décolleté in pelle bianca con cinturini sottili che seguono le aperture laterali e tomaia a V, COS
Credits: cosstores.com
Pumps animalier con cinturino alla caviglia, MARELLA
Credits: it.marella.com
In vernice purple con dettaglio dorato, CHARLES & KEITH
Credits: charleskeith.eu
Décolleté in pelle con kitten heel, ROUJE
Credits: rouje.com
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