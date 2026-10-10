Tremendamente chic, ultra-femminili e versatili: le décolleté si riconfermano le regine indiscusse della stagione fall-winter. Tra tocchi animalier, dettagli gioiello e tacchi scultura, ecco i modelli "to die for" su cui puntare senza indugi

Che vita sarebbe senza un bel paio di décolleté a portata di mano...ehm, piede? Di sicuro molto molto meno glamour, non c'è alcun dubbio.

Con l'arrivo dei primi primi freddi e il cambio di stagione alle porte, c'è una certezza a cui non sappiamo (e non vogliamo) proprio rinunciare: lo scettro di scarpe più chic della scarpiera va ancora una volta a loro.

Sarà per quel "talento naturale" nel regalare un'allure speciale anche alla combo più easy o per la versatilità che le rende perfette con gli stili più disparati senza risultare mai fuori luogo, ma le pumps rimangono in cima alla lista delle nostre best shoes ever.

E lasciatecelo dire: per l'Autunno 2026 i brand più cool in circolazione ci hanno messo del loro per tentarci con tante varianti davvero irresistibili.

Ma quali sono i modelli su cui mettere subito gli occhi? Beh, occorre che vi mettiate comode perché ce n'è davvero per tutti i gusti e per ogni occasione d'uso.

Si parte dalla praticità senza tempo dei modelli per il giorno, come le pumps con tacco midi e dettaglio metallizzato di Gioseppo o la variante con punta stondata di Mango, perfette per correre tra un impegno di lavoro e l'altro senza sacrificare il comfort.

Per chi ama un'estetica più contemporanea, la pelle arricciata di Reformation e le silhouette accollate in pelle marrone di Ovyé regalano quel pizzico di carattere in più a pantaloni sartoriali e trench d'ordinanza.

Voglia di osare con texture e sfumature piene di energia? Le possibilità sono infinite: dalle versioni in vernice prugna impreziosite da dettagli metallici firmate Charles & Keith, alla grinta delle décolleté animalier con cinturino alla caviglia di Marella, fino alla sensualità senza mezze misure delle scarpe in vernice fiammante di Jude (psst, trattasi di uno dei brand preferiti della divina Alexa Chung!)

E per quando la sera chiama e si ha voglia di brillare? Le opzioni ad alto tasso di glamour non si fanno certo attendere: dai tacchi vertiginosi in vernice nude di Dolce & Gabbana, alle décolleté ricoperte di strass firmate Steve Madden, ideali per accendere di bagliori anche il completo più sobrio.

Ora non vi resta che sfogliare la nostra selezione e scegliere la vostra nuova alleata di stile per l'autunno: la caccia al paio perfetto è ufficialmente aperta!

Décolleté: tutte le varianti per l'autunno "to die for"

Pumps con fiocchetto, ZARA

Credits: zara.com

Con paillettes, STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Accollate in pelle cioccolato, OVYÉ

Credits: ovye.it

Décolleté T-bar, UNISA EUROPA

Credits: unisa-europa.com

Pumps in vernice nude con tacco a spillo, DOLCE & GABBANA

Credits: dolcegabbana.com

Décolleté Second Skin effetto opaco, FERRARI

Credits: store.ferrari.com

Con tacco midi e fibbia metallizzata, GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com

Con punta stondata, MANGO

Credits: shop.mango.com

Décolleté Barbara in pelle color crema, SÉZANE

Credits: sezane.com

In suede marrone, JONAK

Credits: jonak.com

In vernice rosso fiammante, JUDE The Brand

Credits: thejude.com

Pumps arricciate, REFORMATION

Credits: thereformation.com

Décolleté in pelle bianca con cinturini sottili che seguono le aperture laterali e tomaia a V, COS

Credits: cosstores.com

Pumps animalier con cinturino alla caviglia, MARELLA

Credits: it.marella.com

In vernice purple con dettaglio dorato, CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

Décolleté in pelle con kitten heel, ROUJE

Credits: rouje.com