Miu Miu e Wrangler si incontrano sulla passerella SS27 di Parigi con un progetto che unisce l’heritage del denim americano alla visione upcycled della maison.



Il denim cambia pelle e, ancora una volta, lo fa passando dall’archivio. Sulla passerella parigina della Primavera/Estate 2027, Miu Miu presenta una nuova collaborazione con Wrangler, storico nome del denim americano, che entra a far parte del progetto Miu Miu Upcycled con un capo destinato a trasformare uno dei tessuti più iconici della moda.

Il punto di partenza è un modello firmato Wrangler, reinterpretato attraverso lo sguardo di Miu Miu e portato dentro l’universo estetico della maison. Un incontro tra due identità apparentemente lontane ma accomunate da una stessa attitudine: quella di prendere un codice riconoscibile e rileggerlo attraverso il tempo, il vissuto e la cultura contemporanea.





Il denim Wrangler secondo Miu Miu

Al centro della collaborazione c’è un paio di jeans Wrangler dall’inconfondibile silhouette cowboy cut, caratterizzata dalla linea slim e dall’eredità western che da sempre accompagna il brand americano. Per Miu Miu il modello viene però completamente trasformato: il denim diventa materia da reinterpretare e il capo viene personalizzato a mano con un particolare intreccio di lacci incrociati sul davanti, dettaglio che ritorna in diversi look della collezione SS27.

È proprio questa tensione tra funzionalità e trasformazione a definire il progetto. Il denim, nato per essere resistente e pratico, viene sottoposto a un processo di decostruzione e ricostruzione che ne modifica l'identità senza cancellarne la storia.

La collaborazione sarà disponibile nella sua interezza all’inizio del 2027, mentre il primo pezzo è stato presentato in anteprima durante la sfilata Miu Miu Primavera/Estate 2027 a Parigi.

Dal vintage al futuro

La collaborazione con Wrangler si inserisce nel percorso di Miu Miu Upcycled, progetto nato nel 2020 e legato alla ricerca della maison sul design circolare e sulla moda vintage. I capi vengono selezionati attraverso una rete di specialisti del vintage in diverse parti del mondo e successivamente affidati all’atelier Miu Miu, dove vengono smontati e ricostruiti per dare vita a qualcosa di nuovo.

Per questa edizione, anche Wrangler partecipa al processo creativo, mettendo a disposizione il proprio patrimonio e il proprio know-how. Il risultato non è quindi una semplice rilettura estetica, ma un dialogo tra passato e presente in cui il vissuto del capo diventa parte integrante del nuovo design.

L'idea alla base di Miu Miu Upcycled è del resto quella di lasciare che gli abiti già esistiti possano continuare a vivere attraverso nuove interpretazioni. Una filosofia che guarda alla circolarità senza rinunciare alla ricerca, trasformando il vintage in un territorio di sperimentazione.





L’incontro tra due icone

Fondata nel 1947, Wrangler ha costruito la propria identità a partire dall’abbigliamento funzionale legato all’American West, per poi diventare nel tempo un vero codice di stile. Dal cinema alla musica, fino alla moda, i suoi modelli sono stati reinterpretati e adottati da generazioni diverse, trasformando il denim in uno strumento di espressione individuale.

Miu Miu, invece, dal 1993 porta avanti una visione della moda libera, sperimentale e profondamente contemporanea, in cui il dialogo con arte, cinema, musica e cultura è parte integrante del processo creativo. È proprio in questo spazio di contaminazione che la collaborazione con Wrangler trova la sua dimensione più interessante: un simbolo della tradizione americana incontra uno dei linguaggi più riconoscibili della moda contemporanea.

Il risultato è un denim che conserva la memoria del proprio passato ma acquista una nuova identità. Perché, quando la moda funziona davvero, anche un capo già visto può raccontare una storia completamente diversa.