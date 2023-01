Il mondo onirico dell’artista Xavier Veilhan incontra l’universo di Chanel nella nuova collezione Haute Couture SS23.



L’anno scorso l’Haute Couture di Chanel era stata presentata in una speciale passerella trasformata per l'occasione in un ippodromo, su cui aveva fatto il suo ingresso a cavallo Charlotte Casiraghi, global ambassador e grande amica del brand.

Anche quest’anno Virginie Viard ha voluto svelare la nuova collezione della Maison senza rinunciare all’effetto sorpresa e ha scelto di avere ancora una volta al suo fianco Xavier Veilhan per allestire il grande spettacolo andato in scena qualche ora fa al Grand Palais Éphémère di Parigi.

L’artista e sceneggiatore, che ha realizzato anche il teaser della sfilata, ha riprodotto in passerella il mitico bestiario di Madame Coco: liberamente ispirato al vero bestiario dell’appartamento in 31 Rue Cambon che custodisce una ricca selezione di oggetti, disegni e sculture dedicate agli animali tanto amati da Gabrielle Chanel.



“Tutto l'universo del ricamo della collezione è rivolto al mondo animale” ha spiegato il direttore creativo.

Ed è così che le modelle hanno mostrato i nuovi look della collezione in un vero e proprio labirinto popolato da giganteschi animali in legno, carta e cartone.

Sotto la luce dei riflettori, grandi simboli di Chanel, come la camelia o il tweed, che però questa volta hanno dovuto condividere la scena con gatti, rondini, coniglietti e altri piccoli animali che sono diventati il ricamo di tailleur e abiti raffinati.



Ispirati al mondo dello spettacolo, mantelle di raso, camicie da smoking, giacche doppiopetto e frac che si portano con cappelli a cilindro, papillon e guanti rigorosamente bianchi.



Pezzi iconici dell’immaginario di Chanel, come i tailleur corti in tweed, si alternano a abiti sottoveste iper femminili e gonne ricamate su cui fioriscono romantici bouquet di fiori.



E i fiori sbocciano anche su sinuosi abiti sottoveste dai tessuti impalpabili e sulle tute leggere, indossate con stivaletti bicolor e papillon.

I lunghi abiti da sera sono realizzati in materiali preziosi che spaziano dal tulle di seta all’organza, dal crêpe georgette e pizzo chantilly.

A chiudere lo show, l’abito da sposa indossato da Anna Ewers: uno dei pezzi forte di questa collezione Haute Couture di Chanel. Un mini dress in tulle con i ricami delle rondini, indossato in modo rock, con papillon en pendant e stivaletti gold.



Scoprite la sfilata Chanel Haute Couture Primavera Estate 2023

Credits: courtesy of press office