Chanel presenta online Balade en Méditerranée, la nuova collezione Cruise che si lascia ispirare dall’atmosfera vacanziera della Riviera italiana e francese.

Con un fashion show favoloso, allestito in una location mozzafiato, nella magica atmosfera di Capri: è così che Virginie Viard avrebbe voluto presentare “Balade en Méditerranée”, la nuova collezione Cruise 2020-2021 di Chanel, e invece l’emergenza Covid-19 ha finito per stravolgere i piani della Maison francese che però non si è tirata indietro e nonostante il momento delicato ha deciso comunque di svelare in modo unico la sua collezione, con una presentazione inedita trasmessa online sul suo sito ufficiale e sulle sue piattaforme social.

Immaginata per spostarsi lungo le coste del Mediterraneo e composta da capi trasformabili e accessori multiuso, pratici, versatili e perfetti per il viaggio, la nuova collezione Cruise di Chanel si lascia ispirare dai colori delle bouganville, dal profumo di eucalipto e dal rumore del mare ed è un vero e proprio omaggio alla Riviera italiana e francese.

Al centro della nuova collezione Cruise di Chanel, i capi di beachwear che non si indossano solo sulla spiaggia. Dal triangolo tempestato di applicazioni preziose, da portare sotto il tailleur rosa al più minimal reggiseno a fascia black&white, da abbinare a raffinati completi giacca-pantalone.

I power suit, da indossare con sandali rasoterra e infradito con cinturino alla caviglia, sono declinati nelle nuance più accese della palette e al posto dei pantaloni presentano bermuda che si fermano appena sopra il ginocchio.

Protagoniste come sempre, le giacche (in tweed e non solo) che si indossano sopra a shorts in pelle, pantaloni a gamba larga e jeans. Quelle lunghe in chiffon si portano h24, di giorno sopra ai bikini, di sera sopra ai top più preziosi.

Il rosa bounganville, insieme al nero, al blu, è uno dei colori must, ma anche il bianco è una delle nuance dominanti della collezione e fa capolino su abiti dai tessuti freschi e svolazzanti e sui tailleur leggeri.

Durante il giorno imperano mini dress e abiti midi dai colori vivaci, ricchi di ruches e volant, per la sera invece la maison propone abiti total black contraddistinti da trasparenze e dettagli “vedo non vedo” e modelli dai riflessi lamé, da portare con nonchalance anche con calzature rasoterra.

Ampio spazio nella collezione Cruise di Chanel anche ai pantaloni a gamba larga e a vita alta, da indossare con micro top con le spalline sottili; alle gonne midi asimmetriche, che si portano con maglie e top coordinati; e alle maxi skirt che all’occorrenza si trasformano e si indossano come se fossero degli abiti senza spalline.

Pratiche e versatili anche le borse che spaziano dalle maxi tracolle in spugna alle hobo bag in tessuto; dai secchielli in pelle alle mini bag da portare al collo o da agganciare alla cintura dei pantaloni.

Tra gli accessori invece spiccano le iconiche cinture gioiello con gli charms e quelle a catena, da portare al posto delle collane; i chocker preziosi, i bracciali con le perle; gli orecchini con doppia C e gli occhiali da sole con visiera che saranno uno dei pezzi cult della stagione.