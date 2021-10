Volete investire su un nuovo capospalla per l'inverno ma cercate qualcosa di diverso dal solito cappotto super classico? I modelli con le frange sono la risposta giusta!

Dai, parliamoci chiaro e tondo: un cappotto classico che faccia da passe-partout su tutto l'avete già di sicuro. Siete quindi assolutamente autorizzate a cercare un'alternativa più "modaiola" per affrontare l'inverno con un pizzico di glamour in più. Bene, eccovi accontentate con una selezione di fringed coat a cui non potrete dire di no. Sì, perchè i cappotti con le frange sono uno dei trend del momento!

Caldi e avvolgenti, con quel fascino boho che ci piace sempre tanto, per l'autunno 2021 si declinano su tante texture, silhouette e colori diversi ma sono tutti rigorosamente muniti per l'appunto di frange di ogni lunghezza e genere.

Ci sono i modelli lunghi o midi con frange sul fondo che si muovono quando camminiamo creando un effetto bellissimo. Ci sono le varianti in check effetto plaid, una vera coccola in termini di morbidezza, o in pelle con frange sul petto in stile cowgirl, o ancora con dettaglio di frange solo lungo la chiusura o sulle maniche per chi non se la sente di osare troppo.

In poche parole a ognuna il suo! E voi quale preferite?

ALYSI

Credits: farfetch.com

KOCCA

Credits: kocca.it

MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

DONDUP

Credits: zalando.it

JASON WU

Credits: farfetch.com

TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

PINKO

Credits: pinko.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

MARELLA

Credits: it.marella.com

BALENCIAGA

Credits: balenciaga.com

BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

LOVESHACKFANCY

Credits: mytheresa.com

R13

Credits: net-a-porter.com

ONLY

Credits: zalando.it

RAVE REVIEW

Credits: net-a-porter.com