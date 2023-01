Dai grandi evergreen alle versioni più trendy della stagione: una selezione di cappotti da non perdere di vista durante i saldi invernali.

Non appena iniziano i saldi cominciamo a compilare liste su liste, proviamo fare a mente locale su cosa ci serve o cosa desideriamo, ma i pezzi e gli accessori in sconto sono sempre troppi, il caso regna sovrano e non è facile venirne subito a capo e riuscire a capire su cosa orientarsi.

Anche quest’anno una delle voci in lista tra le spese da fare è quella dei cappotti! Ora che l’inverno è entrato nel vivo e ci aspettano ancora un paio di mesi di freddo intenso, ci sembra un’ottima ragione per regalarsi un nuovo modello.

In più, con l’arrivo dei saldi, abbiamo tra le mani un’occasione più unica che rara: la possibilità di trovare i cappotti più cool della stagione (magari persino quelli firmati dai nostri brand preferiti) a prezzi super. E considerato che questo non capita certo tutti i giorni è meglio approfittarne.

Su quali modelli investire durante i saldi invernali? I grandi classici del guardaroba, come il cappotto color cammello o quello nero con cintura in vita, si rivelano sempre un ottimo investimento. Ma anche le versioni in linea con i trend del momento, come i cappotti in pelliccia sintetica, con dettagli in shearling o imbottiti, meritano la giusta attenzione.

Ecco quali aggiungere alla vostra shopping list e puntare in occasione dei saldi.





MAX&CO. Cappotto Longrun blu in pura lana

Credits: it.maxandco.com

& OTHER STORIES Cappotto color cammello dal fit rilassato

Credits: stories.com

FERRAGAMO Cappotto in nappa con dettagli in neoprene

Credits: ferragamo.com

THE FRANKIE SHOP Cappotto doppiopetto oversize in lana viola

Credits: eu.thefrankieshop.com

ISABEL MARANT Cappotto beige in pelliccia sintetica

Credits: farfetch.com

ZARA Cappotto imbottito water repellent

Credits: zara.com

OLTRE Cappotto oversize in misto lana

Credits: oltre.com

P.A.R.O.S.H. Cappotto corto con tasche e frange

Credits: farfetch.com

PATRIZIA PEPE Cappotto lungo con gli spacchi

Credits: patriziapepe.com

PRADA Cappotto in lana a stampa leopardata

Credits: mytheresa.com

PS PAUL SMITH Caban doppiopetto arancione

Credits: farfetch.com

STAND STUDIO Cappotto imbottito con dettagli in shearling

Credits: mytheresa.com

TOTEME Cappotto monopetto 100% cashmere

Credits: farfetch.com

VERSACE Cappotto lungo con tagli cut-out

Credits: versace.com