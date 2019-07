Dai modelli con visiera a quelli a tesa larga: una selezione di cappelli estivi (molto glam) perfetti per affrontare la stagione più calda dell'anno.





Estate fa rima con cappelli, un accessorio indispensabile per ripararsi dal sole e proteggersi dai raggi UV, ma anche per innalzare notevolmente il tasso di glamour degli outfit estivi.

Che siano per valorizzare le mise da tutti i giorni o per completare quei look vacanzieri fatti di abitini prendisole e caftani iper colorati, i cappelli anche quest’anno non mollano la presa e conservano il loro posto nella lista dei grandi must have della stagione.





In pelle, in rafia, in paglia, in denim, in cotone: ovviamente nelle nuove collezioni per l’estate 2019 si trovano già un’infinità di modelli adatti a tutti i gusti (e a tutte le tasche).

Da quelli con visiera, che sanno dare il giusto tocco sporty ai look quotidiani, a quelli a tesa larga, le vere star della stagione, perfetti durante le vacanze al mare, ma sdoganati ormai anche in città.

Su quali puntare quest'estate?

Se i cappelli in paglia e rafia vi hanno già rubato il cuore, potrete scegliere tra i classici modelli con nastro colorato a contrasto e quelli con cordoncino in gros-grain da annodare sotto il collo.

Se invece preferite qualcosa di più versatile, potete sempre contare su cappellini da baseball, baschi o modelli Fedora realizzati in fibre naturali. Potete sbizzarrirvi insomma!

Ecco alcune tra le proposte più glam in circolazione.









& OTHER STORIES Fedora in paglia con nastro nero

Credits: stories.com









KARL LAGERFELD Cappello in paglia con fiocco rosso

Credits: farfetch.com









ZARA Cappello in rafia con applicazione di conchiglie

Credits: zara.com









FABIANA FILIPPI Cappello in rafia con fascia sfrangiata

Credits: farfetch.com









LOLA HATS Capello in rafia con nastro in gros-grain da annodare sotto al collo

Credits: mytheresa.com









BORSALINO Cappello in paglia a tesa larga con nastro colorato

Credits: farfetch.com









S MAX MARA Cappello a rete in viscosa intrecciata

Credits: mytheresa.com









GUCCI Cappello in fibra naturale con nastro floreale di seta

Credits: mytheresa.com









PLEASE Cappello in denim con visiera

Credits: pleasefashion.com









MAISON MICHEL Capello in paglia a tesa larga con laccio bianco a contrasto

Credits: mytheresa.com









EUGENIA KIM Cappello in paglia a falda larga con nastro nero

Credits: farfetch.com









MANGO Basco rosso intrecciato in paglia

Credits: shop.mango.com









JACQUEMUS Cappello in paglia intrecciata con bordi sfrangiati e foulard

Credits: mytheresa.com













BLUGIRL Cappello estivo con logo dorato e glitter

Credits: farfetch.com





OYSHO Cappello verde in rafia

Credits: oysho.com