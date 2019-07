Veloci, leggeri e freschi: con i top e le canotte quest'estate sarete sempre "on point"!

Care Grazia Girls, se come noi state pensando a cosa mettere in valigia quest’estate, proviamo a stilare insieme una lista di capi e accessori must have che non potete non portare in viaggio con voi. #Summeressentials

Hot pants tye die? Ovvio. Minigonna con swarovski? Per forza! Costume intero fluo? Già messo! Abitino stampa paisley? Perfetto! Manca qualcosa? Sì, un top da abbinare con tutto.

Cute e sexy al punto giusto, una canotta chic non può davvero mancare in valigia e sarà la vostra certezza per l’estate!

(& Other Stories)

Color nude con spalline sottili, il top di & Other Sories è un must have di ogni armadio che si rispetti. #Nudetop

(Credits: Desigual)

Il motivo tye die è l'ossessione dell'estate! Approfittatene con questo top del brand Desigual che gioca sui toni del blu. #Tyedietop

(Credits: Matches Fashion)

Il corset top di Dolce & Gabbana è assolutamente perfetto e sarà il protagonista di ogni vostro abbinamento. #Corsettop

(Credits: Elena Miró)

Semplice e minimale, la canottiera di Elena Miró è perfetta sotto un blazer o da sola. #Lacetop

(Credits: Fleur Du Mal)

Il top di Fleur Du Mal è modello bralette: indossatelo con shorts a vita alta per valorizzare al massimo la vostra figura. #Bralettetop

(Credits: Fracomina)

La proposta di Fracomina è super girlie in rosa con pois e piccole ruches. #Romantictop

(Credits: Mango)

Il top con spalline annodate di Mango è color mandarino. #Knottedtop

(Credits: Pinko)

Il tank top acquamarina di Pinko ha un'arricciatura modulabile sul fronte che lo rende versatile. #Turquoisetop

(Credits: Please)

Il motivo zig zag nei toni del rosa di Please vi conquisterà! #Zigzagtop

(Credits: Pleats Please)

Il brand Pleats Please è una linea giovane di Issey Miyake caratterizata da tessuti ripiegati ed elastici proprio come questo top monospalla, bello e particolare. #Oneshouldertop

(Credits: Yamamay)

Pensavate che Yamamay fosse solo costumi e lingerie? Sbagliato! In collezione troverete tante proposte per la città come questo tank top in denim a quadretti che ricordano la bandiera dei rally. #Printtop

(Credits: Zara)

Il top in seta di Zara è bellissimo ma attenzione: indossatelo solo con un'abbronzatura formidabile. #Silktop