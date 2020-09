Il capo chiave per tornare a lavoro in maniera impeccabile è la camicia. Ecco 15 modelli perfetti per un ritorno alla normalità (si spera) senza rinunciare a una buona dose di eleganza

Tornare a lavoro e a scuola dopo le vacanze significa tornare a uno stile e dress code che ha come pezzo forte “lei”: la camicia.



Questo capo è il fulcro attorno cui ruotano tantissimi outfit raffinati e smart, ideali per ritornare a quella normalità da ufficio (emergenza sanitaria permettendo) senza rinunciare allo stile.

Se non volete sbagliare, partite sempre da una bella camicetta chic e costruiteci attorno il look.

Tra le tendenze autunnali che ci faranno battere il cuore, spiccano le fantasie come quella paisley, il floreale minimal, le righe verticali ultra sottili e il check.

Ma non temete: se preferite motivi un po’ più graffianti, via libera (ancora) all’animalier! Il manto di leopardo, tigre e zebra così come la snake skin continuano a essere sulla bocca di tutti. E sulle mise di tutte...

Come palette, potrete spaziare dalla tavolozza autunnale dei marroni e del verde muschio fino a quella diametralmente opposta (sia a livello cromatico sia sul piano stagionale) dei pastelli primaverili: rosa confetto, azzurro carta da zucchero e verde menta non vanno di certo in letargo per l’Autunno Inverno 2020-21, anzi!

Per quanto riguarda i materiali, sarà un tripudio di seta, popeline di cotone e flanella. Ma se volete uscire da coro, optate per l’originalità con una leather shirt: le camicie in pelle ed ecopelle saranno il trend per cui impazziremo a breve, quindi fatevi trovare pronte.

Per aiutarvi a scegliere la camicia perfetta per il vostro stile da ufficio o in classe, abbiamo selezionato i 15 modelli più belli che si possano indossare in questo periodo.



Per un back to office e un back to school che non tralascia affatto il buon gusto.

ALVIERO MARTINI 1°CLASSE Camicia con motivi optical

Credits: Alviero Martini

ASCENO Camicia tinta unita color crema.

Credits: Farfetch

ASPESI Camicia a righe verticali.

Credits: Aspesi

BAUM UND PFERDGARTEN Camicia con fantasia leopardata.



Credits: Mytheresa

BY MALENE BIRGER Camicia lunga azzurra con colletto e polsini bianchi.

Credits: Zalando

DESIGUAL Camicia con fantasie patchwork.

Credits: Desigual

DRIES VAN NOTEN Camicia di cotone a quadri.

Credits: Mytheresa

ETRO Camicia in cotone con fantasia paisley.

Credits: Mytheresa

FRANKIE SHOP Camicia in ecopelle

Credits: Farfetch

GUCCI Camicia in jacquard di seta

Credits: Mytheresa

LES COPAINS Camicia bianca con fiocco al collo.

Credits: Les Copains



LOEWE Camicia lunga in flanella a quadri.

Credits: Net-a-Porter

POLO RALPH LAUREN Camicia in cotone.

Credits: Mytheresa

REDVALENTINO Camicia in seta crepe de chine con fiocco al collo.

Credits: Mytheresa

VINCE Camicia in raso di seta

Credits: Mytheresa