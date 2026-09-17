Kendall Jenner interpreta uno dei best seller del brand, pronto a conquistare anche il guardaroba dell'Autunno/Inverno 2026



Da sempre ci sono capi che entrano nel guardaroba quasi senza fare rumore e finiscono per diventare indispensabili. È il caso della maglia Ultralight with Cashmere, una delle collezioni più riconoscibili di Intimissimi, che per la stagione Autunno/Inverno 2026 torna sotto i riflettori con Kendall Jenner come protagonista.

Una collaborazione che, più che segnare un nuovo inizio, sembra portare alla naturale evoluzione di un legame già costruito intorno a uno dei modelli più amati del brand.

Credits: Courtesy of Press Office

La storia infatti era iniziata proprio con Kendall. Prima ancora di diventare il volto ufficiale della collezione, la modella aveva scelto spontaneamente il Top Ultralight with Cashmere con scollo a barchetta durante la sua partecipazione al podcast On Purpose with Jay Shetty.

Un'apparizione che aveva attirato la nostra attenzione e quella del pubblico internazionale e contribuito a trasformare quella maglia leggera e morbida in un vero wardrobe staple.

Da allora, il modello ha conquistato una community sempre più ampia grazie alla sua versatilità. Una caratteristica che ha trovato nuova linfa anche sui social, dove il top è diventato uno dei protagonisti dei look delle "fashion creator", soprattutto su TikTok.

Kendall Jenner e il nuovo capitolo di Ultralight with Cashmere

Per l'Autunno/Inverno 2026, Kendall Jenner diventa quindi Digital Ambassador di Intimissimi e accompagna l'evoluzione della collezione attraverso quattro appuntamenti digitali che saranno distribuiti nel corso della stagione sul sito e sui canali social del brand.

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«Lo stile effortless e disinvolto di Kendall Jenner rappresenta perfettamente tutto ciò che questa collezione esprime: un'eleganza senza tempo, versatilità e una femminilità contemporanea», ha dichiarato Matteo Vernonesi, CEO e Board Member di Intimissimi.

Il primo capitolo della campagna punta proprio sul modello che più di tutti ha contribuito alla fortuna della collezione: il top a manica lunga con scollo a V e bordo in pizzo. Leggerissimo, elasticizzato e pensato per seguire il corpo, il capo è diventato negli ultimi anni un elemento ricorrente nei guardaroba, reinterpretando il concetto di vestibilità in modi sempre nuovi.

Questo dunque è un capo che non rimane confinato alla tradizionale idea di underwear, ma entra a pieno titolo nella costruzione del look. Indossato da solo, sotto una giacca o abbinato a capi più strutturati, il top gioca proprio sulla possibilità di cambiare registro senza perdere quella semplicità che ne ha decretato il successo.

Chocolate brown per l'Autunno/Inverno 2026

Nelle immagini della nuova campagna, Kendall sceglie il modello nella tonalità chocolate brown, una delle sfumature più interessanti della stagione. Il top viene abbinato al balconette Denise Pretty Flowers in mocha brown e agli shorts in seta e pizzo coordinati.

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La palette della collezione si amplia inoltre con nuove tonalità pensate per l'Autunno/Inverno 2026: Baltic Green, Purple Grape, Woodland Green e Port Red si aggiungono alle varianti già disponibili, tra cui black, vanilla, intense blue, toffee brown, medium grey mel, honey soft beige, dark burgundy, light grey e blend.

Una proposta cromatica che conferma la vocazione trasformista di Ultralight with Cashmere: una base essenziale sulla quale costruire look diversi, seguendo la stagione ma anche il proprio stile personale.

Dopo essere diventata protagonista involontaria di una delle tante storie di successo nate sui social, Kendall torna così a indossare quel capo che aveva già scelto lontano da qualsiasi campagna. Questa volta, però, davanti all'obiettivo: quattro capitoli per raccontare una collezione che punta sulla semplicità, sulla versatilità e su un'idea di eleganza destinata a non passare di moda.