A ogni camicia il suo pantalone. Dall’inossidabile white shirt a quella in denim, passando per i modelli a righe, con fiocco e a stampa check, ecco gli abbinamenti moda da provare questa stagione.

Ci sono poche certezze nella vita. E la camicia è indubbiamente una di queste. Bianca, in denim, a fantasia oppure full color, resta uno dei pilastri portanti del guardaroba. Più che un semplice capo d’abbigliamento, una tela che si presta a infinite possibilità di styling.

Eppure, la sua rassicurante versatilità può celare qualche insidia. Il rischio è quello di adagiarsi nella comfort zone dei soliti abbinamenti e di non sfruttare appieno il suo potenziale fashion.

Come indossarla allora senza cadere nella banalità? Il nostro suggerimento è quello di… partire dal basso. Proprio così. Puntare sui pantaloni giusti è la strategia migliore per dare una svolta all’intero outfit.

Jeans, pantaloni sartoriali, modelli dalla silhouette rilassata, bermuda dal piglio maschile: le opzioni non mancano. Pronte trovare il vostro match?

Camicia bianca + jeans + mocassini

Partiamo da un abbinamento super classico, che riesce a risolvere qualsiasi dilemma di stile anche nei giorni in cui l’armadio sembra non avere nulla da offrire: quello composto da camicia bianca e jeans. Per rendere la combo più interessante e meno prevedibile, giocate con le proporzioni scegliendo una camicia dalla linea avvitata e un pantalone in denim svasato sul fondo. Un paio di mocassini da barca e una bag capiente portata a spalla faranno il resto, aggiungendo all’insieme una nota effortless.

Camicia bianca in popeline dalla linea avvitata MANGO, jeans con gamba svasata NUDIE JEANS, borsa midi a spalla in pelle ORCIANI, mocassino in suede con tomaia arricciata ALOHAS

Credits: shop.mango.com, nudiejeans.com, orciani.com, alohas.com

Camicia con fiocco + pantaloni sartoriali + slingback

Se non ne avete ancora una nell’armadio correte a rimediare! La camicia lavallière è tornata a dominare le tendenze delle ultime stagioni e continuerà a essere in prima linea ancora per un bel pezzo. Femminile e sofisticata, trova nei pantaloni sartoriali il contrappunto perfetto per stemperare l'a sua 'allure un po’ bon ton. Optate per un modello dal gusto mannish, con piega centrale e completate il look con un paio di slingback a motivo animalier: un dettaglio inaspettato che rende la mise decisamente più eclettica e soprattutto meno “seriosa”.

Camicia con fusciacca da annodare al collo 7 FOR ALL MANKIND, pantaloni sartoriali con piega centrale GUESS, occhiali con montatura in acciaio inossidabile JIMMY FAIRLY, slingback con stampa dalmata ROTATE BIRGER CHRISTENSEN

Credits: 7forallmankind.com, guess.eu, jimmyfairly.com, farfetch.com

Camicia a motivo check + pantaloni balloon + ballerine

E a proposito di tendenze, tra i nuovi mai-più-senza su cui mettere subito gli occhi ci sono anche loro, i pantaloni a palloncino. Contraddistinti da volumi più o meno vaporosi, sono quello che ci vuole per dare un twist diverso all’inossidabile camicia a quadri. Aggiungete ballerine a punta e un pullover con scollatura a V, da portare annodato sulle spalle e sfoderare all’occorrenza, ora che le temperature - finalmente - iniziano a scendere.

Camicia stampata con tasconi SEMICOUTURE, pantaloni a palloncino THE FRANKIE SHOP, maglione con scollo a V in lana e cotone & OTHER STORIES, ballerina a punta con tacco basso REFORMATION

Credits: press office, eu.thefrankieshop.com, stories.com, thereformation.com

Camicia in denim + bermuda + décolleté

Il denim chiama denim? Non necessariamente (anche se resta sempre un’ottima opzione). Per una volta, lasciate da parte i jeans e provate la camicia in tela Genova con i bermuda. Il contrasto tra l’attitudine casual della prima e il piglio più rigoroso dei secondi funziona già da sé, ma diventa ancora più chic insieme a un paio di slingback o décolleté con tacco. Il tocco finale? Un trench doppiopetto in gabardine di cotone.

Camicia di jeans con colletto botton down AMI PARIS, bermuda con pinces IBLUES, trench doppiopetto BURBERRY, pump con tacco largo CAREL

Credits: amiparis.com, it.iblues.it, it.burberry.com, it.carel-paris.com

Camicia a righe + pantaloni flare + friulane

Ci stancheremo mai delle camicie a righe? Spoiler: NO. Se anche voi avete perso il conto delle striped shirt appese nell’armadio, ecco uno styling tip da mettere subito in pratica: accostatele a un paio di pantaloni a trombetta, meglio ancora se bianchi. Finalizzate il tutto con una borsa a secchiello e delle friulane in velluto: due complementi che aggiungono al mix una nota rilassata, ma con un certo aplomb.

Camicia oversize in cotone a righe ARKET, pantaloni flare con piega centrale ZARA, borsa a secchiello in pelle con manico regolabile GHERARDINI, friulana in velluto VIBI VENEZIA

Credits: arket.com, zara.com, press office, vibivenezia.it