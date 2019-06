Il pezzo dell'estate? La camicia, ma in lunghezza "crop" e con il nodo!



L'estate è fatta di trend, e uno di quelle che vedremo prepotentemente è... la camicia con il nodo. Di gusto Fifties, la camicia annodata torna alla ribalta. E parliamo precisamente di "camicia con il nodo", non di un modo di indossare una classica camicia.



Di forma asimmetrica, nasce per essere indossata proprio così, con un nodo (più o meno grande) sulla parte frontale. A cosa si abbina? A tutto, e non è un'ovvietà. Pantaloni a vita alta, gonne a ruota per stressarne ancora di più l'aspetto vintage, sentendovi delle moderne Betty Draper, oppure con shorts e bermuda.



Dai look da giorno, che prediligono i modelli con stampe floreali facili e colorate per l'estate, a quelli da sera con scollature audaci, spalle e colletti importanti e tessuti più ricercati: i modelli sono davvero tanti e sono facili da declinare in base al proprio stile. Abbiamo evocato immagini vintage molto femminili e rétro, ma in realtà questo capo ha anche un'anima rock, un po' anticonformista, infrange l'idea della camicia come capo "perfettino" e sofisticato, rendendola più vissuta e rilassata.



Scoprite quali sono le camicie must-have da indossare, anzi, da annodare ora.



JACQUEMUS Camicia bianca in cotone con maxi scollatura e nodo frontale.



Credits: Mytheresa.com







VERSUS Camicia a maniche lunghe con stampa e maxi nodo.



Credits: Farfetch.com







TOPSHOP Camicia a manica corta con fantasia floreale e nodo frontale.



Credits: Yoox.com







MANGO Camicia a maniche corte con nodo.



Credits: Mango.com







ISABEL MARANT Camicia a maniche corte in cotone con fantasia floreale e nodo frontale.



Credits: Net-a-Porter.com







FAITHFULL THE BRAND Camicia in crepe con fantasia a quadri.



Credits: Modaoperandi.com











PULL&BEAR Camicia a maniche corte con stampa hawaiana e nodo.



Credits: pullandbear.com







&OTHER STORIES Camicia bianca a maniche lunghe con nodo frontale.



Credits: Stories.com