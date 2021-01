Alcuni lo conoscerete già, altri, magari saranno una bella novità: oggi vi parliamo di 11 brand rigorosamente Made in Italy che comunicano (e molto bene) su Instagram la loro storia

Che i social siano diventati un mezzo per scoprire piccole e grandi realtà oramai lo sappiamo bene. Ci sono grossi marchi che decidono di abbandonare Instagram (vedi Bottega Veneta) e altri più piccoli che, invece, puntano tutto sulla loro comunicazione digitale per farsi conoscere e apprezzare. Anche narrando la loro storia e diffondendo i propri valori. come la sostenibilità e l'artigianalità.

Per alcuni piccoli brand del Made in Italy i social sono diventati oltre che una vetrina delle proprie creazioni, anche l'hub per creare una vera e propria community.

Oggi vi raccontiamo 11 brand piccoli brand che dovreste assolutamente seguire su Instagram (e comprare, ovviamente)!





11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Lil' Milan





Se leggete Grazia.it da un po' vi sarà capitato di intravedere le creazioni di questo brand nelle nostre selezioni. In effetti, abbiamo seguito il lancio di Lil Milan dagli inizi, nel 2014, dall'idea e dall'estro di Veronica Varetta. Oggi a sei anni di distanza, Lil è ancora nei nostri cuori, con le sue preziose e delicate creazioni in oro a 9 o 18 carati, sottili e discrete ma che si fanno ricordare. Oggi questi gioielli hanno anche una "casa" nel cuore di Milano, in via Donizetti.



11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Vernisse





Progetto creato nel 2019 da due giovani designer, Francesca Filipo ed Eugenia Penta, Vernisse unisce l'emozione di un viaggio favoloso nei bauli della nonna con l'attenzione alla sostenibilità.

Le collezioni, drop unici, nascono negli archivi e nei magazzini di aziende tessili, setifici, bottonifici e piccoli laboratori, dove le due designer vanno a caccia di tessuti e materiali che vengono reinterpretati con un gusto tutto contemporaneo. Il risultato sono capi unici dal fascino senza tempo e dall'anima "green".





11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Chitè Milano

Sostenibilità, slow couture, inclusività: sono queste le tre parole che meglio raccontano il DNA di Chité Milano, brand di lingerie disegnato dalle donne (Federica e Chiara) per le donne. Ogni capo è realizzato a mano, a supporto dell’artigianato locale. Nelle campagne e sui social il brand racconta una femminilità variegata e inclusiva. Un messaggio rivolto alle donne di tutte le taglie e latitudini a sentirsi belle anche "sotto la superficie".

11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Toile Society





Lanciato nel 2020, in un momento certo non facilissimo, Toile Society nasce dalla passione di Marta Forghieri e Virginia Simoni per il “toile de Jouy” (o detta anche solo “toile”), tessuto di cotone originario della Francia di metà del ‘700. Ed è proprio questo materiale il protagonista di capi speciali: abiti, completi pijama ma non solo, un loungewear luxury, pensato per essere indossati tra le pareti domestiche ma anche fuori.

11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: PLV Milano





In principio era un piccolo pesetto in bronzo legato a un cordino di tessuto. Poi sono arrivate le nappine in stoffa, poi pietre e letterine e oggi coloratissime perline che riportano alla mente i bracciali che facevamo da bambine e le giornate trascorse al sole. PLV Milano, marchio nato dall'amicizia e dalla creatività di Laura e Veronica, continua ancora oggi a realizzare bijoux che raccontano "piccoli momenti di ordinaria felicità", da indossare tutti i giorni per dare un boost di buonumore.





11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Lido

Nato nel 2017 a Venezia come brand di costumi da bagno, Lido oggi produce anche capi di activewear dal design semplice ma molto contemporaneo, realizzati con tessuti di alta qualità, sostenibili e, quando possibili, riciclati. Le immagini del loro profilo Instagram raccontano di un' estate alla "Sapore di sale" che oggi più che mai ci fanno sospirare.







11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Isole e Vulcani





Sempre a proposito di beachwear, anche Isole e Vulcani è un marchio di costumi da bagno che già da qualche anno si è fatto conoscere e apprezzare da molti, soprattutto grazie ai social. Design minimal e tessuti di alta qualità (lo slip a vita altissima è uno dei modelli più venduti), una palette che celebra i colori delle Isole Eolie (a cui rende omaggio) rendono il marchio il non plus ultra per uno stile da spiaggia semplice ma mai banale.

(pic by Elena Braghieri)

11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Halìte







Halìte Jewels è un marchio giovane che realizza piccoli gioielli e borsine in tessuto davvero speciali. Sono proprio quest'ultime ad aver catturato la nostra attenzione (come quella di molte trendsetter che le indossano): sono sacchettini di raso di seta impreziosite da leziose piume, frange di perline e strass. Insomma una gioia per gli occhi!





11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Art Dealer

Nato nel 2016 dalla passione di Carolina Cerruti, Art Dealer si è fatto presto conoscere grazie a capi speciali e dallo stile molto girlie. I suoi wrap dress in seta colorata hanno fatto il giro di Instagram, indossati da molte influencer e trendsetter. Ma anche i capi in tessuto stampato rimangono nella mente e nel cuore. Ora il protagonista delle nostre wishlist è il morbidissimo cardigan fucsia e rosso "Mang' ca te pass" (sì avete letto bene, il nome è un omaggio a Napoli). La "chicca"? La piccola etichettina con il brand ricamato.

11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Manuba

Manuba è un marchio che realizza gioielli in argento e oro con una forte attenzione alla sostenibilità e all'eticità. Le sue creazioni sono poetiche e originali, di certo non passano inosservate. Tanto che anche La Rinascente ha deciso di ospitarle nei suoi department store di Milano e Firenze.





11 brand Made in Italy da scoprire su Instagram: Licia Florio

Licia Florio la conosciamo fin dai suoi esordi da designer. Oggi, sul suo profilo Instagram Licia parla alla sua community di yoga, meditazione e benessere (ha anche lanciato un minisito Ciao Mondo, con corsi di yoga, pilates e barre). Proprio questa sua grande passione l'ha portata a disegnare una linea di abbigliamento dedicata allo yoga (e affini) realizzata rigorosamente nel nostro paese e materiali sostenibili. Il plus? La palette, fatta di colori dai nomi golosi come "Pistacchio", "Anacardo" e "Mandarino".