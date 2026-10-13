Morbide, vellutate e tremendamente chic: le borse in suede si riconfermano il "mai più senza" dell'Autunno 2026.

Certo, voi potreste tranquillamente provare a dire "no, grazie" ma i vostri outfit autunnali non ne sarebbero affatto contenti, sappiatelo! Sì, perché, se c'è un accessorio capace di conquistarsi il titolo di tormentone fashion assoluto dell'autunno, quello è proprio la borsa in suede.

Anno dopo anno il suo appeal continua a crescere, trasformandola nel vero e proprio jolly del guardaroba: quel pezzo chiave, insomma, capace di rendere immediatamente sofisticato e effortless anche il look più semplice.

D'altronde, con il camoscio che domina la scena tra giacche, trench e stivali, gli accessori non potevano certo restare a guardare.

La grande forza delle suede bags sta tutta nella loro texture morbida, capace di dare un twist al più classico completo sartoriale o di elevare un paio di jeans super basico.

E per questa stagione, la scelta in fatto di silhouette, sfumature e proporzioni è così ricca che trovare la propria compagna d'avventure quotidiana non sarà facile: vi verrà infatti una pazza pazza voglia di collezionarle tutte.

Per chi della praticità fa una vera e propria filosofia di vita, le borse capienti da portare a spalla o a mano sono la risposta.

Pensiamo all'iconica Brooklyn nella nuance Mocha di DeMellier, con la sua linea pulita e rilassata, o alla capiente shopper color cioccolato firmata Rouje, pensata per contenere tutto il necessario (e anche di più) nelle giornate più piene.

Non mancano poi le proposte dalla forma allungata dal gusto "East-West", come l'elegante Sofia di Reformation, o le tracolle passe-partout essenziali come la versione in suede nero di Sandro.

Pensate che il camoscio viva solo di toni caldi e terrosi? Mmm, nì! Certo, la gamma dei marroni e neutri resta una certezza incrollabile ma quest'anno la palette cromatica si arricchisce anche di note di colore inaspettate.

Si va dalle pennellate intense della tote bag color senape di Zara alle note romantiche della tracolla in suede rosa di Charles & Keith, fino alla sensualità decisa e sofisticata della clutch Le Teckel Small in suede rosso firmata Alaïa, perfetta anche sulle mise serali più eleganti.

In versione maxi o mini, dai toni del caffè a quelli più accesi, la borsa scamosciata è l'investimento di stile più sicuro per affrontare i mesi freddi con una dose extra di charme.

Scoprite i modelli must have del momento e lasciatevi tentare dalla vostra preferita!

Borse scamosciate: le varianti in suede, classiche o più audaci, da avere

The Brooklyn in suede, DEMELLIER

Credits: demellierlondon.com

Clutch Le Teckel Small in suede, Alaïa su MYTHERESA

Credits: mytheresa.com

Tracolla in suede senape, ZARA

Credits: zara.com

In suede blu, REFORMATION

Credits: thereformation.com

Borsa Le Mambo in suede nero, SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Shopper marrone, ROUJE

Credits: rouje.com

Color cammello, NA-KD

Credits: na-kd.com

In suede rosa pastello, CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

Hobo bag in suede cammello, MANGO

Credits: shop.mango.com

Borsa a mano in suede rosso, H&M Premium

Credits: 2.hm.com

Borsa tote Kate in suede, BALLANTYNE

Credits: ballantyne.it

Borsa in suede color caffé, SÉZANE

Credits: sezane.com