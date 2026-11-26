A dieci anni dalla separazione, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto un accordo sulla tenuta francese Château Miraval, chiudendo così finalmente la disputa legale

Ci sono voluti più di dieci anni, ma Brad Pitt e Angelina Jolie sembrano finalmente pronti a lasciarsi alle spalle una delle separazioni più tormentate della storia di Hollywood.

A un decennio di distanza dall'annuncio della fine del loro matrimonio, i due attori hanno raggiunto un accordo anche sull'ultima grande questione legale che li vedeva contrapposti: la proprietà di Château Miraval, la tenuta vinicola nel sud della Francia dove si erano sposati nel 2014.

A confermare la notizia sono stati proprio i rappresentanti delle due star, che hanno diffuso un raro comunicato congiunto. “Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nel migliore interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti”, si legge nella nota.

I termini dell'accordo non sono stati resi pubblici.

La notizia arriva a quasi due anni dalla conclusione delle pratiche di divorzio, nel dicembre del 2024, e segna la fine di un lungo capitolo nella vita privata di quella che per anni è stata una delle coppie più ammirate dello star system.

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Brad Pitt e Angelina Jolie: perché la battaglia legale è durata così a lungo

Quando nel 2008 Brad Pitt e Angelina Jolie investirono in Château Miraval, difficilmente avrebbero immaginato che quella proprietà sarebbe diventata, anni dopo, il centro di una complessa disputa giudiziaria.

Immersa nella campagna provenzale, la tenuta era stata per anni un rifugio per la coppia e i suoi sei figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Proprio lì, nell'agosto del 2014, i due avevano celebrato il loro matrimonio con una cerimonia privata.

Appena due anni dopo, nel settembre del 2016, Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio.

La battaglia legale relativa alla tenuta era invece iniziata nel febbraio del 2022, quando Pitt aveva fatto causa all'ex moglie per aver venduto la propria partecipazione nell'azienda vinicola al gruppo Stoli senza il suo consenso. Secondo l'attore, la vendita avrebbe violato un accordo precedentemente stabilito tra i due. Jolie aveva sempre contestato l'esistenza di tale accordo.

La controversia aveva poi assunto una dimensione ben più personale. Nei documenti depositati in tribunale, l'attrice aveva sostenuto che le trattative per vendere la propria quota all'ex marito fossero fallite a causa della richiesta di firmare un accordo di riservatezza riguardante presunti episodi di violenza domestica.

Tra questi, quello avvenuto a bordo di un jet privato nel settembre del 2016, pochi giorni prima della richiesta di divorzio. Pitt ha negato le accuse di violenza e le indagini delle autorità americane non hanno portato a incriminazioni.

Oggi, con tutti e sei i figli ormai maggiorenni, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno scelto di risolvere la controversia senza arrivare al processo. A dieci anni dalla fine dei Brangelina, si chiude così anche la battaglia giudiziaria tra i due ex coniugi.