Il messaggio è arrivato forte e chiaro: le giacche in camoscio sono pronte a tornare protagoniste dei nostri guardaroba autunnali

Suede is back girls, e non lo diciamo solo noi di Grazia.it, ma anche tutto internet, i social e gli e-commerce.

Come da tradizione, quando l’autunno bussa alla nostra porta, fanno il loro ingresso anche tutta una serie di trend ciclici e stagionali che da sempre gli appartengono. Fra le righe e il preppy, nuovi maglioni e maglioncini e un animalier più deciso del solito, ricompare anche l’intramontabile suede.

Che si tratti del camoscio declinato in una versione minimal e anni ’90, fra silhouette dritte ed eleganti, gonne a matita, jeans straight, pullover e t-shirt bianche adornate da blazer in suede, oppure in una chiave decisamente più boho - tra camperos, frange e pantaloni a zampa - il punto è uno solo: il camoscio si riconferma uno dei grandi protagonisti dell’autunno.

Ma, se dovessimo scegliere un item che più di tutti rappresenta questa stagione, sarebbe senza ombra di dubbio la giacca in camoscio.

Lunga, dalle fattezze di un trench, classica come solo un blazer strutturato sa essere, oppure in una versione bomber e relaxed, la suede jacket è tutto ciò che vi servirà per cominciare l’anno con la grinta - e la coolness - giusta.

Da indossare come statement piece (per dare un twist anche agli outfit più semplici) oppure come elemento in linea con l’estetica che più ci piace, ecco le suede jacket di cui fare incetta per affrontare l’autunno 2026.

Giacche in suede: i modelli must dell'autunno 2026

Giacca in suede con borchie GUESS

Credits: guess.eu

Giacca in suede con bottoni MANGO

Credits: mango.com

Giacca in suede corta H&M

Credits: hm.com

Giacca in suede con cintura MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Giacca in suede in stile bomber BERSHKA

Credits: bershka.com

Giacca in suede con tasche SÉZANE

Credits: sezane.com

Giacca in suede con bottoni RESERVED

Credits: reserved.com

Giacca in suede con bottoni LES COPAINS, OVS

Credits: ovs.it

Giacca in suede con cintura ZARA

Credits: zara.com

Giacca in suede lunga PARFOIS

Credits: parfois.com

Giacca in suede con bottoni STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Giacca in suede con tasche STEFANEL

Credits: stefanel.com