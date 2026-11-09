Stanche della solita camicia? Se volete vestire di novità il vostro autunno, fatelo con questi 15 modelli che puntano su forme, colori e dettagli che fanno il look







Una delle cose che rende ancora più speciali quei capi classici del guardaroba è la loro capacità di rinnovarsi e di stupire e la camicia è forse una di quelle scelte tradizionali che incarna al meglio questa idea di versatilità.

Per la stagione fredda che è appena cominciata infatti, il classico modello con colletto e bottoni centrali che siamo abituati a indossare 365 giorni l'anno, declinandolo in base ai trend e ai campi di temperatura, si presenta in tante varianti originali e ricche di elementi particolari. In poche parole: le camicie dell'autunno sono quell'elemento che darà un twist nuovo a ogni vostro outfit.

Questo perché i tipici quadretti, il tartan su flanella, i colletti con fiocco e le palette cromatiche che come da tradizione vanno di pari passo con i mesi più freddi, si mostrano rinnovati e inediti, anche mescolandosi tra loro con risultati davvero impossibili da non notare.

Simmetrie nuove, cappucci staccabili, cuciture a contrasto e citazioni dal mondo della corsetteria: i 15 modelli che abbiamo selezionato appositamente per voi tra le novità del momento, puntano sull'effetto wow, si accordano con outfit da giorno o da sera e, cosa ancora più importante, nella loro originalità si abbinano facilmente ai capi base di ogni armadio senza richiedere slanci stilistici troppo complessi.

Elevano i classici jeans o un pantalone nero dal fascino minimal, un paio di mocassini semplici come un cappotto monocromo, il tutto mantenendo intatto ciò che rende speciale la camicia: quel suo saper comunicare non solo ordine e formalità, ma anche tanto stile.

Camicia in flanella di cotone con ricamo, DRIES VAN NOTEN.

Credits: Mythersa.com

Camicia in cotone a quadri, PATOU.

Credits: Patou.com

Camicia stile bustino con inserti in tweed, ANTONIO MARRAS.

Credits: Farfetch.com

Camicia in crepe de chine, VALENTINO.

Credits: Valentino.com

Camicia in flanella check con cappuccio rimovibile, MIU MIU.

Credits: Miumiu.com

Camicia in denim dal taglio asimmetrico, ZIMMERMANN.

Credits: Net-a-Porter.com

Camicia carry-over Meudon in raso di viscosa stampato, MOMONÌ.

Credits: Momoni.com

Camicia in jacquard damascato con chiusura laterale, MALÌPARMI.

Credits: Maliparmi.com

Camicia in raso di seta con sciarpina grey, FORTE FORTE.

Credits: Forte-forte.com

Camicia ricamata Taissa in twill di cotone, FORTELA.

Credits: Fortela.com

Camicia in denim con cuciture a contrasto, RRL.

Credits: Net-a-Porter.com

Camicia Rementzo con ricami, ERGON.

Credits: Ergonofficial.com



Camicia dolcevita in flanella gessata, LA PISCINE.

Credits: Lapiscinethelabel.com



Camicetta lunga realizzata in tessuto fluido, MASSIMO DUTTI.

Credits: Massimodutti.com

Overshirt bouclé, H&M.

Credits: Hm.com