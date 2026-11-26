Dalla tote bag dal design essenziale alla pochette a stampa cocco: 7 borse da puntare con il Black Friday e da aggiungere subito alla shopping list.

Non facciamo altro che inserire nuovi modelli alla nostra wishlist, ogni scusa è buona per acquistarne di nuove e ora che sono iniziate le offerte del Black Friday abbiamo un motivo in più per lasciarci tentare da qualche nuovo acquisto.

Anche voi condividete la nostra passione per le borse? Allora sapete bene quanto sia difficile resistere al fascino di una nuova it-bag.

Ma niente paura: già dall’inizio della settimana, sugli e-shop di grandi e piccoli brand, si trovano un’infinità di proposte in sconto e questo significa che è il momento perfetto per aggiungere subito alla shopping list quei modelli che avevamo adocchiato nei mesi scorsi ma che non avevamo osato acquistare a prezzo pieno.

***Denim addicted, è il vostro momento! Ecco 7 jeans da acquistare approfittando del Black Friday***

Quali borse comprare con il Black Friday? La buona notizia è che in circolazione si trovano modelli per ogni stile, budget e occasione.

Che siano in pelle liscia o in suede, di sicuro investire su una tote bag formato XXL o su una borsa a spalla grande e capiente, da sfruttare durante il giorno, è sempre una buona idea.

Preferite orientarvi su qualcosa di più pratico? Tracolle e borse a mano di media dimensione sono l’opzione ideale. In pelle martellata per andare sul sicuro, a stampa cocco o pitone per dare carattere a ogni outfit: la scelta di modelli in sconto è ampissima.

Per la sera (e in vista della stagione delle feste che è praticamente dietro l'angolo), invece, non c’è niente di meglio di una mini bag tempestata di perline per trasformare anche il look più semplice in una mise effetto “wow”.

Vi abbiamo già fatto venire voglia di darvi da fare con lo shopping? Ecco 7 modelli da puntare al volo!

7 borse da comprare con il Black Friday

DEMELLIER Borsa a spalla in pelle liscia (ora a 420€)

Credits: demellierlondon.com

REFORMATION Borsa a mano tempestata di perline (ora a 224€)

Credits: thereformation.com

FURLA Borsa in suede con le frange (ora a 315€)

Credits: furla.com

STELLA MCCARTNEY Pochette verde a stampa cocco (ora a 510€)

Credits: stellamccartney.com

CHARLES&KEITH Tote bag in pelle formato XL (ora a 126,65€)

Credits: charleskeith.eu

TRUSSARDI Borsa a tracolla a stampa pitone (ora a 245€)

Credits: trussardi.com

EUTERPE Borsa nera in pelle martellata (ora a 134,50€)

Credits: euterpestudio.com

Foto di copertina: GettyImage