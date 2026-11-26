Prova "Pacchetti": prenota, aspetta la data di partenza e goditi il viaggio. A confrontare e selezionare la migliore formula, ci pensa Skyscanner

Viaggiatori di ogni sorta, sportivi, shopaholic, appassionati d’arte, cultura, storia. E ancora, traveller curiosi, organizzati o improvvisati: è questo il momento di pensare alle vacanze di fine anno e inizio 2027. Sul palco di Grazialand - l’evento di Grazia che si è tenuto a Villa Necchi Campiglio lo scorso 14 e 15 novembre - Aida Damjani - Travel Trend Expert di Skyscanner, app globale leader nel settore dei viaggi - ha raccontato i nuovi Travel Trend 2027, il report con le mete da esplorare nel 2027 secondo le opinioni di mille viaggiatori italiani. «Tra le destinazioni in trend, l’isola di Sal, a Capo Verde, sarà la prediletta per il detox digitale; Lemno, in Grecia, sarà una tra le più convenienti, insieme a Tallin, in Estonia, a Tangeri, in Marocco, a Firenze», ha spiegato Damjani. Tra i trend in crescita, “Odissee Moderne”, ovvero le visite da parte di viaggiatori appassionati di cinema e serie TV ai set delle produzioni cinematografiche. «Una su tutte, le isole greche, per l’effetto Odissea di Nolan», ha specificato ancora Damjani.

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Ma c'è di più. Con l’arrivo di una nuova stagione di partenze a facilitare l’organizzazione del viaggio ci pensano i nuovi “Pacchetti” Skyscanner, l'innovativa funzionalità per prenotare le vacanze.

«Oltre ai voli più convenienti, la piattaforma suggerisce anche l’albergo, il resort e alcune attività da fare in viaggio. Il vantaggio è che si ha tutto a portata di mano in un’unica tab: Skyscanner confronta le migliori proposte tra migliaia di offerte e seleziona quelle più convenienti e in linea con i filtri impostati: così si elimina la parte stressante del viaggio e si ha più tempo per godersi il meglio della vacanza», ha spiegato ancora Aida Damjani.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona la funzionalità “Pacchetti”. E perché Gen Z e Millennial non riescono già più a farne a meno.

La creazione del nuovo strumento Pacchetti è la risposta concreta ai desiderata e alle preferenze dei viaggiatori italiani contemporanei. Secondo l’ultima ricerca di Skyscanner quasi la metà (44%) preferisce prenotare con la formula del pacchetto e, per quasi un terzo (31%), la scelta è guidata proprio dalla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo.

Dall'indagine emerge inoltre un nuovo trend generazionale: rispetto allo scorso anno, quasi la metà di Gen Z (47%) e Millennial (46%) si dichiara più interessata ai pacchetti vacanza, a fronte di appena il 30% dei Boomer. Tra le motivazioni che spingono gli italiani a scegliere questa formula c’è la comodità di procedere con un’unica prenotazione (38%), seguita dalla riduzione dello stress organizzativo (37%) e dalla facilità di gestire insieme viaggio e alloggio (35%).

Così la funzione Pacchetti risponde in maniera mirata alle esigenze dei viaggiatori, innovando, agevolando e al contempo alleggerendo il loro modo di viaggiare.

Comodità, acquisto unico e convenienza

Ogni giorno, la piattaforma analizza oltre 15 milioni di pacchetti vacanza tra le proposte dei principali operatori attivi in Italia - tra cui Expedia, Lastminute.com e Trip.com - per individuare le soluzioni più convenienti. Il suo funzionamento è semplice e immediato: basta inserire la destinazione desiderata e le date del viaggio per confrontare le opzioni più vantaggiose, dalle formule all inclusive alle vacanze al mare fino ai city break. Tramite pratici filtri di ricerca, i viaggiatori possono poi personalizzare i risultati in base al proprio budget, alla categoria dell’hotel e al tipo di trattamento che ricercano. Una volta trovato il pacchetto giusto, l’utente viene reindirizzato al sito dell’operatore per completare la prenotazione.

La funzione Pacchetti è disponibile su web e app. Non resta allora che “volare” sulla pagina dedicata per confrontare e trovare le offerte più convenienti dei principali operatori (tutte in un’unica piattaforma), o visitare Skyscanner per trovare l'ispirazione di viaggio che fa per te.