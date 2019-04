Dalle versioni XXL alle proposte più compatte, ecco le borse a spalla da avere questa primavera.

Ammettiamolo: di borse, non ne avremo mai abbastanza. Soprattutto se si tratta di grandi classici, come le shoulder bag. Intramontabili e insostituibili alleate di stile, le borse a spalla hanno un posto speciale nel nostro cuore fashionista. In primis perché, oltre a essere trendy, sono anche molto comode.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile in tempi frenetici come quelli odierni, a cui si aggiunge un plus decisamente interessante: la versatilità. Compagne inossidabili dei nostri daily look, le borse a spalla si prestano a essere sfoggiate in ogni occasione, anche in combo con i look più eleganti (Valentino docet).

(Nell'immagine: la VRing durante la sfilata Valentino PE 2019. Credits: Mondadori Photo)





Che preferiate i modelli capienti in pelle morbida - quelli “alla Mary Poppins”, per intenderci - o abbiate una predilezione per le versioni più compatte con tracolla a catena, questa primavera non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Le proposte di stagione spaziano dai secchielli in pelle matelassé, come quello di Gucci, alle maxi bag dalle linee essenziali e squadrate firmate Valextra, Hogan e H&M, fino alle postine e alle eclettiche trunk bag multiscomparto, come quella, iconica, di Marni.

Scopritele tutte nella nostra selezione!







CHANEL Pelle iridescente e dettagli in metallo dorato per l’iconica borsa Boy.

CO|TE Raffinata e chic la Foulard Bag in pelle dalle linee essenziali.

PRADA Pelle bicolore e logo a vista per la borsa Sidonie.

LOEWE Capiente ed eclettica, la borsa Flamenco Knot è perfetta per il giorno.

ETRO È dotata di tracolla removibile la borsa Rainbow in pelle di vitello impreziosita dall’iconica stampa Paisley.

HOGAN Design essenziale per la borsa shopping in pelle con chiusura logata.

DIOR È realizzata in tela jacquard Dior Oblique la Pochette Saddle con catena dorata.

GUCCI Comoda e versatile la borsa a secchiello in pelle impunturata con placca logo.

COCCINELLE Il modello Arlettis in pelle color carta da zucchero.

SAINT LAURENT Maxi, con doppi manici e logo dorato la LouLou in pelle matelassé.

LE PARMENTIER Pelle e suede per la postina a mezzaluna con chiusura con pulsante a pressione in metallo dorato.

H&M Intramontabile la borsa da giorno dai volumi squadrati in ecopelle color cuoio.

CHLOÉ È tra i modelli più ambiti di stagione la borsa a spalla della linea Chloé C in pelle e suede.

VALEXTRA Essenziale e chic la borsa a sacchetto in pelle con manico regolabile.

IL BISONTE Si porta a spalla o a tracolla la postina midi in pelle color cioccolato.

MARNI Effetto color block per la pratica Trunk bag multiscomparto.

SISLEY Doppi manici e chiusura a cerniera per la pratica borsa a spalla in ecopelle matelassé.

GUESS Capiente, con tracolla a catena.

