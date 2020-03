Dal modello a spalla in nylon di Prada al secchiello Louis Vuitton, tornano le borse che indossavamo 20 anni fa.

Che la moda sia un continuo ritorno è cosa nota. Stagione dopo stagione scopriamo nuovi trend, nuovi esercizi di stile, ma ci ritroviamo spesso ad ammirare pezzi iconici del passato ripresentati in qualche nuova variante.



Colori, materiali, dettagli come chiusure e hardware: cambia poco, spesso, ma a volte cambia tantissimo. Così tanto da non farci bastare il "tiro fuori dall'armadio il mio modello di un decennio fa".



E questo è quello che è successo quando Prada, per la Primavera-Estate 2020, ha scelto di rimettere sul mercato due fortunati modelli del passato: la bag a spalla, piccola, in nylon con placchetta logata, e il bauletto "bowling" in pelle. La prima, oggetto-feticcio del boom della contraffazione fine anni '90, l'altra star della collezione Primavera-Estate 2000.



Sono passati 20 anni tondi tondi, e siamo ancora qui a desiderarla, con un restyling più contemporaneo. La moda del vintage, o in tal caso del vecchio, non è cosa nuova. Vi basti pensare all'intramontabile Speedy Vuitton, un altro bauletto, che negli ultimi 5 anni è stato oggetto di un piccolo restyling chiamato a gran voce dal pubblico di amatrici. Vi ricordate quando è scoppiata la mania della tracolla? Speedy non era provvista di ganci appositi, la tracolla si agganciava ai manici. Ora, il nuovo modello (al quale comunque sopravvive anche il classico), è dotato di ganci laterali, e nasce già con la sua comodissima tracolla.



Questi sono solo alcuni degli esempi che vi possiamo raccontare: ma guardando da vicino i modelli che abbiamo selezionato di seguito, potete scoprire qualche chicca in più sulle nuove borse del momento. E magari dire, con stupore, che voi ce l'avete già nell'armadio. Se tirare fuori il vintage, o buttarvi sulla riedizione, decidetelo voi.

Un piccolo spoiler: le sfilate Autunno-Inverno 2020 ci hanno già preparato a un grande ritorno, quello di Jackie 'O, uno dei modelli-pilastro di Gucci, in una deliziosa variante mini disponibile in diversi colori.

Prada Re-Edition 2000

Riprende la silhouette della it-bag dei primi Duemila: una mini borsa in nylon rifinita da elementi nell'iconica pelle Saffiano, come l'esclusivo portanome rimovibile in Saffiano Prada Re-edition 2000 con portachiavi. La tracolla è in tessuto.

Credits: Prada.com

Prada Re-Edition 2005

Riprende la silhouette della it-bag dei primi Duemila: una mini borsa in nylon rifinita da elementi nell'iconica pelle Saffiano, come la tracolla che la distingue dal modello precedente.

Credits: Prada.com





Prada Bowling Bag

L'ispirazione bowling bag arriva dai primi anni 2000. Qui è reinterpretata in chiave contemporanea, in un bauletto in pelle di vitello con manici e dettagli a contrasto.

Credits: Prada.com





Dior Saddle Bag

L'indimenticabile modello firmato John Galliano torna secondo la rivisitazione di Maria Grazia Chiuri. Tela logata e dettagli con iniziali color oro, la rendono sempre inconfondibile.

Credits: Dior.com



Louis Vuitton Neo-Noé

Abbiamo parlato della borsa simbolo, la Speedy, ma un altro modello molto amato è sempre stato il secchiello Noé. Oggi cambia look: silhouette più minimal e squadrata e tantissime varianti colore.

Credits: Louisvuitton.com



Fendi Baguette

Non è solo una borsa Fendi, ma è La Borsa di Fendi. In qualsiasi variante, pelle, tessuto, suede o con applicazioni, è sempre un pezzo da collezione.

Credits: Fendi.com