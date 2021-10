Possono contenere un rossetto o poco più: sono le micro bag del momento selezionate da Grazia.it

Piccola, cute e preziosa.

La micro bag firmata rimane l’accessorio più desiderato della stagione, sebbene i pronostici prevedessero un’inversione di tendenza con tote e maxi shopper alla ribalta.

Da indossare sola o ben accompagnata, la mini borsetta è quel vezzo che ci ricorda quanto è bello essere donne e che il frivolo fascino del charm non passerà mai di moda.

Lo sa bene Jacquemus, designer anticipatore di trend che per primo lanciò la micro bag mania nel 2018 con Le Chiquito, deliziosa borsetta a mano che oggi è diventata uno dei tratti distintivi del brand.

A seguire, tutte le maison hanno sfoderato le proprie miniature couture da possedere, collezionare e regalare.

Scoprite la selezione più bella del 2021 by Grazia.it.

(Credits: Balenciaga)

Da quando è stata indossata da Kim Kardashian nella sua versione in cristalli Swarovski al Saturday Night Live, l'iconica Hourglass di Balenciaga è diventata un vero cult. #XSHourglass

(Credits: courtesy of press office)

Lancel realizza un prezioso scrigno in pelle lucida color fucsia, rosso e arancio, effetto coccodrillo. #Alice

(Credits: Bulgari)

La perfetta miniatura di Bulgari si chiama Serpenti Cabochon in color crema con dettagli gold e tracolla. #SerpentiUniverse







(Credits: Chanel)

Quando si tratta di borse, la creatività di Chanel non ha davvero limiti. Come dimostra questo cofanetto porta cipria che ha sfilato con numerosi look in passerella. #ChanelCofanetto

(Credits: Motivi)

É appena arrivata ma la mini borsa Double Love color rosso di Motivi è già un successo grazie alla sua linea impeccabile e al mini prezzo di €39. Just Wow! #MiniDailyDoubleLove







(Credits: Gucci)

Anche la Horsebit 1955 diventa mignon per la FW 21/22 di Gucci. #MiniHorsebit1955







(Credits: Jacquemus)

Come vi abbiamo già anticipato, le micro bag sono uno dei tratti di riconoscimento di Jacquemus nonché uno dei suoi articoli più venduti. Per la FW 21/22, propone la Chiquito in azzurro cielo con logo e moschettone oro. #LeChiquitoMontagne







(Credits: Anest Collective)

Con questa preziosa mini doctor bag, vi presentiamo la primissima collezione del brand Anest Collective, brand made in Italy specializzato in borse e calzature in pelle. #AnestCollectiveCollection1







(Credits: Rosantica)

La Billie rivestita di perle è la borsa più amata e iconica di Rosantica. #BilliePerle





(Credits: Manu Atelier)

Manu Atelier propone in versione mini la sua XX Cylinder in pelle rossa con dettagli gold. #MiniCylinderBag







(Credits: Fendi)

Irresistibile la mini Baguette 1997 di Fendi, interamente ricoperta di paillettes. #SequinBaguette







(Credits: Amina Muaddi)

La mini bag Giorgia by Amina Muaddi è zebrata con manici in cristalli. #AminiGiorgiaBag







(Credits: Valentino)

Valentino realizza Rockstud Alcove, un bauletto rigido in cavallino leopardato con borchie. #HairBoxBag





(Credits: Chloé)

Sembra la bisaccia di Robin Hood in miniatura ma si chiama Darryl ed è l'ultimo capolavoro pensato da Gabriela Hearst per la maison Chloé. #DarrylMiniBag