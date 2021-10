Dalle borse a mano ai secchielli, passando per i modelli a spalla e quelli con tracolla gioiello, ecco le it bag formato XL da inserire subito in wishlist.

Nuova stagione, nuove borse! Ma che siano capienti, versatili e ovviamente super chic. Proprio come vuole la moda del momento che, non a caso, ha (ri)eletto le maxi bag a must indiscutibile e irrinunciabile di questo autunno-inverno.

D’altronde, non parliamo di un accessorio qualunque ma di quello che, da sempre, rappresenta una certezza assoluta del guardaroba. Sì, perché per quanto le tendenze possano spaziare, le borse grandi restano uno degli item più amati, desiderati e sfoggiati.

Facile capirne il motivo: hanno l’impagabile capacità di custodire tutto quello che ci occorre quando siamo fuori casa - dall’agenda alla trousse, dal caricabatterie al cardigan di cashmere, fino all’ormai immancabile gel igienizzante (e alla mascherina, of course) - coniugando praticità e stile.

I modelli oversize targati 2021 lo confermano: borse a mano dai dettagli eye-catching, secchielli, shopper matelassè e maxi bag dalle forme geometriche saranno le degne e fidate alleate dei nostri outfit per i mesi a venire.

Le proposte avvistate in passerella e in boutique sono davvero tantissime. Per questo abbiamo stilato per voi una guida alle it bag formato XL da non lasciarsi scappare: 15 borse grandi per tutti i gusti - e tutte le tasche - su cui puntare a colpo sicuro per affrontare la stagione fredda con la giusta attitude. Pronte a scegliere la vostra?

ATP ATELIER Concepita come una “everyday shopper”, questa borsa dalle linee essenziali nei toni del verde camouflage è la scelta perfetta per chi è alla ricerca di funzionalità e carattere.

ZARA La maxi bag effetto matelassé con manici a catena dorati è un passepartout da indossare h24.

LOEWE Se siete delle addicted del marchio amerete la versione XL dell’ormai iconica Flamenco Bag. Realizzata in morbida nappa, può essere portata a spalla o come maxi clutch riponendo i manici all’interno.

CHLOÉ Borsa a mano o a spalla? Nel dubbio, puntate su questa bag in pelle con tracolla removibile impreziosita da finiture gold.

HEREU Manici intrecciati per la tote bag in pelle rosa confetto che conferirà un pizzico di cuteness anche alle mise più casual.

THE BRIDGE Il maxi secchiello in pelle nera è la scelta ideale per l’ufficio ma anche per il tempo libero.

GIANNI CHIARINI Pelle scamosciata, frange di pelle e borchie delineano la nuovissima Tulip bag firmata dal brand fiorentino. Per Mary Poppins dall’animo wild.

GUCCI È già tra le borse più ambite di stagione la Gucci Diana con manici in bambù arricchita da fasce fluo, un dettaglio che ricorda le fascette usate per preservare la forma dei manici.

H&M La borsa stampa cocco è un grande classico che non stanca mai e che regala subito un upgrade a tutto ciò che indossiamo. Se non ne avete ancora una nell’armadio, date una chance a questa shopper total black con doppi manici e clutch interna coordinata.

HVISK Ancora un modello croc print, declinato stavolta in versione colorata. Il plus? La sua composizione: la borsa infatti è realizzata in materiale vegano parzialmente riciclato.

MM6 MAISON MARGIELA Volete investire in un pezzo timeless senza sborsare una cifra a 3 zeri? Allora puntate dritto sulla Japanese bag. Lanciata per la prima volta in occasione della collezione AI 2009-10 del marchio, questa borsa dal design triangolare ispirato alle tradizionali tecniche di origami è un cult che vanta collezionisti in tutto il mondo.

BOTTEGA VENETA È uno dei modelli di punta della maison guidata da Dion Lee la Arco Bag con l’inconfondibile motivo in pelle intrecciata. Da portare a mano o a spalla.

WANDLER Morbida e super capiente, la hobo bag è la best friend delle fashioniste più dinamiche e coniuga con la sua forma a mezzaluna funzionalità e design.

ZANELLATO Rosso squillante per la Postina firmata Zanellato. Oltre a essere dotata di un comodo doppio scomparto, ha la tracolla regolabile e staccabile ed è impreziosita dal manico a catena.

CELINE Capiente ma super pratica grazie alla tracolla, la borsa a secchiello in tela Triomphe è una delle it bag più amate dalle parigine.

