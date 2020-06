Se state meditando l'acquisto di una nuova borsa, vi conviene dare subito un'occhiata a questi 6 modelli must di stagione.

Le borse nel guardaroba di una donna non sono mai abbastanza, su questo non ci piove! Se l'arrivo dell'estate vi ha messo addosso una pazza pazza voglia di acquistarne una che sia davvero speciale, chi siamo noi per giudicarvi?

Del resto la varietà di proposte cool in circolazione - dalle It bag firmate che fanno impazzire le influencer alle versioni low cost che fanno felice anche il portafoglio - è talmente ampia che resistere sarebbe davvero un'impresa titanica, ce ne rendiamo conto perfettamente.

Ma quali sono i modelli top per andare sul sicuro e poter impreziosire tutti i nostri look estivi dal mattino alla sera? Abbiamo passato in rassegna le passerelle spring summer 2020 in cerca della giusta ispirazione e scovato 6 trend in fatto di borse (con relativi consigli per gli acquisti!) a cui non potrete proprio dire di no.

LA BORSA A TRACOLLA BIANCA

Elegante, versatile e super chic. La tracolla in pelle bianca è un grande passe-partout e un alleato fashion pronto a rendere favolosi tutti i look, specialmente d'estate. L'abbiamo ammirata sulla passerella PE 2020 di Valentino e abbiamo sognato di poterla avere fin dal primo sguardo.

Borsa a spalla VSLING in vitello granato VALENTINO

Credits: valentino.com

LA MINI BAG DA PORTARE A MANO

Sofisticata e ladylike ma con un twist che la rende meno classica e adatta anche alle più giovani. Stiamo parlando della minibag da portare a mano, proprio come quella vista in passerella da Tory Burch. Parliamoci chiaro: ci sta pochissimo al suo interno, giusto l'essenziale (o anche meno). Ma quanto è bella?

Minibag in pelle nera TORY BURCH

Credits: toryburch.it

LA BORSA STAMPA COCCO COLORATA

Un'altra tendenza che ci accompagna già da qualche stagione e non accenna a calare è quella che vede protagoniste le borse stampa cocco. Il tocco in più per l'estate? Preferire ai classici e più invernali nero e cuoio, una palette più vivace. Agner, ad esempio, l'ha proposta in questa stupenda versione celeste perfetta per la bella stagione.

Borsa a mano stampa cocco AIGNER

Credits: aignermunich.com

LA BORSA IN RAFIA

Non è davvero estate senza un accessorio in rafia! Perché dunque non puntare proprio su una borsa? Quella di Givenchy si porta sia a tracolla che a mano come maxi clutch e regala un tocco vacanziero anche ai look da città.

Borsa in rafia con dettagli di pelle a contrasto GIVENCHY

Credits: givenchy.com

LA MAXI BAG

Se il vostro mood è "go big or go home", troverete molta soddisfazione nelle maxi borse che quest'anno spopolano letteralmente, come ci insegna Bottega Veneta. Grandi, anzi grandissime! Perfette quindi per chi ama portare con sé tutto e molto molto di più, ma utili anche come travel bags per una gita o un weekend fuori porta.

Maxi bag in pelle verde smeraldo BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

LA BORSA A MANO "ARRICCIATA"

In morbidissima nappa pastello, con arricciature e nodi sul manico e una silhouette a mezza luna che la rende comoda e capiente nonostante le dimensioni ridotte. Con questo modello di Miu Miu, inutile negarlo, è stato un vero e proprio colpo di fulmine! Merito del suo fascino girlish e bon ton a cui difficilmente sappiamo resistere.

Borsa a mano in nappa rosa MIU MIU

Credits: miumiu.com

