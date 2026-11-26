I piumini possono essere… fashionable? A quanto pare sì, e a farci ricredere ci pensano le trendsetter, con 6 look pronti a farci dimenticare tutto quello che abbiamo sempre creduto di sapere sulla moda!

Se c’è un capospalla in particolare che, per lungo tempo, le cool girls non hanno considerato “in”, è proprio il piumino.

In quanto capo “tecnico”, la puffer jacket, è sempre stata relegata a un ruolo prettamente funzionale, che fashion: ideale per proteggerci dal freddo, ma spesso sacrificata quando si tratta di costruire un outfit all'insegna dello stile.

Però, da quando i capispalla sono entrati a pieno titolo nella categoria degli statement piece e la moda ha segnato il ritorno dell'abbigliamento gorpcore contaminato da suggestioni outdoor, anche i piumini hanno fatto un salto di classifica, pronti a reclamare il loro nuovo posto nelle tendenze di stagione.

Nuove silhouette, nuove palette colori e nuovi modi di abbinarli - sia quando si tratta di look pensati per affrontare le temperature rigide di dicembre, sia quando si tratta di giocare con lo stile negli outfit più quotidiani - tutti da scoprire. Come? Lasciandovi ispirare dalle it girl e dai loro styling, che noi di Grazia.it abbiamo collezionato con cura nella nostra selezione.



Piumini: 6 modi cool per indossarli

Il piumino di ogni cool girl che si rispetti si riconosce perché è originale quanto lei. Prendiamoci, per un momento, una pausa dai classici colori neutri e lasciamo spazio a modelli fun, eccentrici e declinati in nuance che mai penseremmo di indossare ma che, abbinati nel modo giusto, riescono a sorprenderci.



Piumini: 6 modi cool per indossarli

Si può essere preppy anche con un piumino? La risposta delle trendsetter è sì! Basta puntare su una puffer jacket con dettagli che richiamano quelli di un pullover, come le chiusure particolari o piccoli ricami, da abbinare agli intramontabili mocassini e jeans e il gioco è fatto.



Piumini: 6 modi cool per indossarli

Ora che la festive season si avvicina, è il momento di lasciare spazio al colore rosso. Non c'è niente di meglio di un piumino in questa nuance per entrare nello spirito di dicembre: da indossare come statement piece e da accostare con disinvoltura a qualsiasi look da qui fino a gennaio.



Piumini: 6 modi cool per indossarli

Dal preppy allo street, con questo look maxi e oversize, che accosta un piumino voluminoso e strutturato a pantaloni baggy e occhiali shield e un po’ futuristici, per un’allure urbana e futuristica



Piumini: 6 modi cool per indossarli

Potremmo stupirvi con questa affermazione, ma... il piumino può essere anche chic.

Ebbene sì, in un modo tutto suo - che strizza l’occhio al casual - la puffer jacket può benissimo sostituire il solito cappotto nero. L’ideale è optare per un modello midi o maxi, in tonalità neutre e con dettagli ricercati, come un colletto importante o una cintura, da abbinare poi a un pullover nero e jeans per un perfetto ensemble by day.



Piumini: 6 modi cool per indossarli

L’inverno è ufficialmente arrivato, quindi… perché non portare un po' di mountain wear anche in città? Piumini oversize e chunky dall'allure tecnica accostati a leggings e scarponi danno vita a look outdoor, per affrontare la città con la stessa dose di fashion con cui si affronta una giornata sulle piste.