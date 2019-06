Dalle tote bag a rete ai secchielli in pelle: ecco una selezione di borse con le frange da puntare in vista dell’estate.



Sono spesso associate ai look d’ispirazione country, fatti di giacche in suede, texani e cappelli da cowboy, ma in realtà possono essere sfoggiate con qualsiasi tipo di outfit: le borse con le frange sono oramai parte integrante dell’abbigliamento quotidiano e anche in questa stagione si riveleranno la scelta più azzeccata per valorizzare le mise super basic.

Dalle tote bag per l’ufficio agli zainetti per il tempo libero, senza dimenticare le mini bag adatte agli impegni della sera: nei prossimi mesi le borse con le frange vi seguiranno ovunque andiate e vi basterà trovare un per rispecchi appieno i vostri gusti (e il vostro stile) per sfruttarle a dovere in ogni momento della giornata.





A rete, in pelle o in suede, dalle nuance discrete o dai colori pop, dalle linee pulite o decorate con loghi, borchie e ricami: quest’estate non avrete che l’imbarazzo della scelta!

Noi abbiamo già trovato i nostri modelli del cuore e siamo pronte a scommettere che stregheranno anche voi. Venite a scoprirli?





& OTHER STORIES Borsa a mano in paglia con le frange

Credits: stories.com





BOTTEGA VENETA Borsa a tracolla in pelle intrecciata con le frange

Credits: farfetch.com









MANSUR GAVRIEL Borsa a spalla gialla con le frange

Credits: farfetch.com













ROGER VIVIER Tracolla in pelle dalla forma squadrata con le frange

Credits: mytheresa.com





TRADEMARK Borsa in pelle a mano o a tracolla con le frange

Credits: modaoperandi.com









KAYU Mini bag a secchiello con frange in rafia

Credits: mytheresa.com









LOEWE Borsa a spalla in pelle con frange multicolor

Credits: netaporter.com









SARA BATTAGLIA Borsa a tracolla in pelle con borchie e frange

Credits: farfetch.com









ALTUZARRA Tote bag con le frange

Credits: farfetch.com













L’AUTRE CHOSE Pochette in pelle rosa con le frange

Credits: farfetch.com









JW ANDERSON Tote bag a rete con le frange

Credits: netaporter.com









PATRIZIA PEPE Borsa a secchiello nera con le frange

Credits: patriziapepe.com









GIVENCHY Borsa a tracolla con le frange

Credits: modaoperandi.com









ISABEL MARANT Secchiello in pelle e suede con le frange

Credits: mytheresa.com





FENDI Mini secchiello con le frange con logo stampato

Credits: netaporter.com