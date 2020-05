Se anche voi non vedete l'ora di indossare una borsa nuova di zecca, puntate sui modelli a tinte vivaci: porteranno all'istante una carica di glamour e buonumore nel vostro guardaroba.

Una delle prime cose che faremo passato questo periodo? Sfoggiare SUBITO uno dei nostri outfit preferiti, che domande!

Ma il look, lo sappiamo bene, non può dirsi completo senza una bella borsa. E visto che quando ci siamo rintanate in casa era ancora inverno (o giù di lì), ci meritiamo di comprarne una nuova e super colorata che ci dia il giusto sprint per ricominciare.

Protagonisti per l'appunto i colori più brillanti, un inno alla gioia, alla voglia di ripartire e alla positività. E anche una scelta efficace per valorizzare le mise più semplici e regalarsi una carica preziosa di ottimismo.

Basta infatti indossare un secchiello azzurro cielo, una tracolla giallo sole o una shopper a tinte arcobaleno per sentirsi subito meglio. La mise poi potrà essere super basic (anche jeans e t-shirt per intenderci), ma farete ugualmente un figurone!

Scoprite con noi le borse colorate più belle in circolazione, tutte da collezionare.

Tracolla viola BERSHKA

Credits: bershka.com

Secchiello azzurro ALVIERO MARTINI 1A CLASSE

Credits: alvieromartini.it

Minibag verde MOTIVI

Credits: motivi.com

Borsa a mano gialla GIANNI CHIARINI

Credits: giannichiarini.com

Shopper rosa PASHBAG BY L'ATELIER DU SAC

Credits: atelierdusac.com

Secchiello multicolor & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Tracollina fucsia H&M

Credits: hm.com

Tracolla a fantasia GABS

Credits: gabs.it

Borsa a tracolla blu elettrico LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

Tracolla celeste METROCITY

Credits: metrocityworld.com

Borsa a mano a righe COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Borsa a mano rosa cipria OBAG

Credits: obag.it

Minibag multicolor ZARA

Credits: zara.com

Minibag azzurra MANGO

Credits: shop.mango.com

Tracolla gialla THE BRIDGE

Credits: thebridge.it

Shopper rosa, bianca e nera FURLA

Credits: furla.com